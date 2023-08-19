4 وصفات شوفان طبيعية لخسارة وزنك بصحة

يعد الشوفان طوال الليل خيارًا رائعًا للإفطار لأكثر من سبب، فهي لا توفر عليك عناء الطهي في الصباح فحسب ، بل تزيد أيضًا من توافر العناصر الغذائية لأن عملية الطهي قد تدمر بعض الفيتامينات والمعادن الأساسية.

بهذه الطريقة ، يمتص الشوفان السائل (الماء أو الحليب) الذي نقع فيه ويصبح طريًا ويمكنك الاستمتاع به في اليوم التالي جنبًا إلى جنب مع الطبقة المفضلة لديك، هناك مجال كبير للتخصيص ويمكنك دائمًا تعديله حسب ذوقك.

لدقيق الشوفان العديد من الفوائد الرائعة، فهو يُحسن أيضًا من الشعور بالشبع ويحد من آلام الجوع أثناء النهار، كما أنه يعزز مستويات الطاقة لديك، كما أنه عنصر جيد لصحة الجهاز الهضمي مع محتواها العالي من الألياف التي تعمل على عجائب لحركات الأمعاء، و يساعد الشوفان أيضًا في موازنة مستويات السكر في الدم حيث يتم امتصاصها ببطء في مجرى الدم.

شاركت أخصائية التغذية جوهي كابور وصفات الشوفان اللذيذة التي يمكنك تجربتها بسهولة لتناول وجبة فطور صحية وسريعة تم نشرها بموقع hindustantimes.

1. شوفان روز آند بيستا

مكونات

3 ملاعق كبيرة شوفان (ملفوف)

1/2 ملعقة كبيرة بذور شيا

1 ملعقة كبيرة زبيب

5-6 فستق (محمص)

150 مل حليب

تخلط جميع المكونات معًا وتنقع طوال الليل استمتع في صباح اليوم التالي واستعد لتذوق وجبة الإفطار اللذيذة التي لا تتطلب طهيًا.

2. شوكو الفول السوداني الشوفان

مكونات

3 ملاعق كبيرة شوفان (ملفوف)

1/2 ملعقة كبيرة بذور شيا

1 ملعقة كبيرة زبيب

1/2 إلى 1 ملعقة كبيرة زبدة فول سودان

1/2 ملعقة كبيرة مسحوق كاكاو

150 مل حليب

متعة لمحبي الشوكولاتة ، الوصفة أيضا تحتوي على فوائد البذور والزبيب مع الدهون الصحية على شكل زبدة الفول السوداني.

3. شوفان بالهيل

مكونات

3 ملاعق كبيرة شوفان (ملفوف)

1/2 ملعقة كبيرة بذور شيا

1 ملعقة كبيرة زبيب

1 ملعقة كبيرة لوز

2 حبة هيل مطحون

150 مل حليب

اللوز من العناصر الغذائية القوية ويمكن أن يساعد تناولها في تحسين الشعور بالشبع وتزويد الجسم بالفيتامينات والمعادن الأساسية. سيزار والهيل سيجعلان هذه الوصفة عطرة و نكهة.

4. قهوة وجوز شوفان

مكونات

3 ملاعق كبيرة شوفان (ملفوف)

1/2 ملعقة كبيرة بذور شيا

2 تمر مفروم

2 حبات جوز مطحون

1/2 ملعقة صغيرة مسحوق بذور التمر أو مسحوق القهوة

150 مل حليب

يمكن لعشاق القهوة أن يستيقظوا على هذه الوصفة بدلاً من فنجان القهوة المعتاد لن يوقظك هذا اليوم فحسب ، بل سيبقيك أيضًا مشبعًا ومليئًا بالطاقة. إذا أردت تجنب مسحوق القهوة في هذه الوصفة ، يمكنك استخدام مسحوق بذور التمر ، فهو يشبه طعم القهوة مطروحًا منه الآثار الجانبية.