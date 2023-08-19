تفاصيل استجابة "المالية والتخطيط" لتقديم دعم إضافى لوزارات وهيئات بالموازنة الجديدة

حصل “الدستور” على وثيقة تكشف تفاصيل استجابة وزارتي المالية والتخطيط لتقديم دعم إضافي لعدة وزارات وهيئات في الموازنة الجديدة.

شملت التعديلات في الموازنة العامة للدولة دعم موازنة ديوان عام الوزارة، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني؛ بهدف دعم موازنة الديوان العام في الباب الأول والأجور وتعويضات العاملين بمبلغ 500 مليون جنيه كحافز تخصصي لمدرسي وموجهي رياض الأطفال بالصف الأول والثاني والثالث والرابع والخامس الابتدائي، وذلك وفق الاجتماع الذي تم في 2 نوفمبر 2022.

ووافق ممثل وزارة المالية في الاجتماع على إتاحة المبلغ بعد موافقة مجلس الوزراء على المذكرة المعروضة عليه من وزارة المالية بقواعد الصرف.

كما وافقت وزارة المالية بصورة كتابية عبر خطاب تم توجيهه من وزارة المالية إلى اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، حاملاً رقم 2222 بتاريخ 2 يناير 2023، الذي تضمن قواعد الصرف والموافقة على إدراج كل من مديري ووكلاء المدارس الابتدائية ضمن مستحقي صرف حافز التطوير.

وفيما يخص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فقد وافقت وزارة المالية على قرار اللجنة الاقتصادية بالبرلمان بإدخال تعديل يهدف إلى دعم الاعتمادات المخصصة للباب الأول من الأجور وتعويضات العاملين بموازنة الديوان العام بقيمة 500 مليون جنيه لزيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس.

وفي الاجتماع المنعقد يوم 25 أكتوبر 2022، أفاد ممثل وزارة التعليم العالي بأنه لم تتم إتاحة الدعم الإضافي المطلوب، ومن ثم قامت اللجنة بمتابعة طلبها وتنفيذ توصيتها.

كما تضمن التعديل الذي أدخلته اللجنة لنفس الوزارة على الاعتمادات المقررة للباب الثاني، شراء السلع والخدمات بالمستشفيات الجامعية كهيئة عامة خدمية، بقيمة 2 مليار جنيه، لتغطية مستلزمات شراء الأدوية، وغيرها من مستلزمات التشغيل. وقد أفاد ممثل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الاجتماع الذي عقد في 25 أكتوبر 2022، أن وزارة المالية قامت بدعم اعتماد الباب الثاني، شراء السلع والخدمات بالمستشفيات الجامعية، بمبلغ 500 مليون جنيه، وأكد أن باقي المبلغ لا يزال في الانتظار لتلقي دفعات من قيمة مبلغ إجمالي 2 مليار جنيه.

وفي دعم الاعتماد المقرر لموازنة جامعة الوادي الجديد بالباب السادس، شراء الأصول غير المالية والاستثمارات، والذي طالبت اللجنة بدعمه بقيمة 25 مليون جنيه لإنشاء صالة مغطاة، أفاد ممثل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في الاجتماع الذي عقد في 3 نوفمبر 2022، أنه لم تتم موافاتها بدراسة الجدوى كاملة حتى تاريخه، وأن الوزارة ستقوم بتوفير المبلغ المطلوب فور موافاتها بالدراسة المطلوبة، وطالبت اللجنة بزيادة اعتماد بقيمة 25 مليون جنيه لدعم مستشفى كلية الطب بالجامعة، وأفاد ممثل جامعة الوادي الجديد بأنه صدر الكتاب الدوري من مجلس الوزراء بجلسة رقم 25 بتاريخ 5 أبريل 2021، بتحويل المستشفيات العامة بعواصم المحافظات الحدودية المخطط إنشاء كليات طبية بها لمستشفيات جامعية، ومنها محافظة الوادي الجديد إلا أنه في اجتماع اللجنة يوم 23/5/2023 لمناقشة مشروع موازنة الجامعة للسنة المالية 2023، أفاد بأن رئيس مجلس الوزراء قد وافق على الإبقاء على استمرارية تبعية مستشفى الخارجة التخصصي لإدارة المراكز الطبية المتخصصة لضمان استمرارية تقديم الخدمات الطبية والعلاجية داخل محافظة الوادي الجديد نظرا لكونها المستشفى العام الوحيد بالمحافظة بموجب كتاب أمين عام مجلس الوزراء رقم 5/12450 بتاريخ 1 مايو 2023

وتتابع اللجنة الموضوع لحظمية إنشاء المستشفى حتى يتسنى استكمال العملية التعليمية وتدريب طلاب الكلية عملياً، الذين وصلوا إلى الفرقة الثالثة حرصًا على مستقبل الطلاب، أما البند الثالث لنفس الوزارة، فهو دعم الباب السادس من شراء أصول غير مالية وهي الاستثمارات بموازنات دواوين محافظة الدقهلية والغربية والمنوفية وقنا وسوهاج على أساس 150 مليون جنيه لموازنة عام ديوان محافظة الدقهلية، و70 مليون جنيه لموازنة ديوان محافظة الغربية، و150 مليون جنيه لموازنة الديوان محافظة المنوفية، و50 مليون جنيه لموازنة الديوان محافظة قنا، و30 مليون جنيه لموازنة محافظة سوهاج لإحلال وتجديد شبكات مياه الشرب الأسباتوس بمدينة طهطا وما زالت اللجنة تتابع حتى الآن وفي موازنة وزارة الشباب والرياضة تم دعم الباب السادس شراء الأصول غير المالية للاستثمارات بمبلغ خمسة ملايين جنيه لمركز شباب العبودي بمحافظة قنا لإكمال باقي أعمال التشطيب وإنشاء الملعب القانوني وما زالت اللجنة تتابع الدعم.