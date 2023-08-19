رئيس جامعة القناة يعتمد نتيجة المعهد الفني للتمريض

اعتمد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس نتيجة السنه النهائية للمعهد الفني للتمريض، حيث بلغت النسبة العامة للنجاح % 71.27، مُقدماً التهنئة ل 625 خريج، مؤكداً على الدور الملموس الذي يقوم به قطاع التمريض في دفع منظومة الصحة إلى الأمام، من أجل الارتقاء بالخدمات الصحية المُقدمة تحت مظلة التأمين الصحي الشامل .

كما حرص الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب على تقديم التهنئة لطلاب المعهد، مُتمنياً لهم حياة مهنية وشخصية موفقة، موضحاً إحصائية النتيجة والتي جاءت كالتالي :

حصل 88 طالب وطالبة على تقدير عام ممتاز ، 291 على تقدير عام جيد جداً ، 231 على تقدير عام جيد، و15على تقدير مقبول .

ومن جانبها - أعلنت الدكتورة وفاء عبد العظيم أسماء الطلاب العشر الأوائل على المعهد والتي جاءت بالترتيب كالتالي : هاجر سليمان اهنيد ، نورهان إبراهيم إبراهيم ، سلمى مسعد عبده ، رحمه عبد الغفار فؤاد ، مروه إبراهيم السيد ، هاجر علاء محمود ، دينا خلف الله عبد العزيز ، منة الله أحمد فاروق ، ندى محمود أحمد ، آلاء وليد متولي .

فيما أوضحت الدكتورة رحاب الكفل مدير المعهد الفني للتمريض أن الطالبات حصلن على المراكز العشر الأوائل وحصل جميعهن على تقدير عام ممتاز .

وقال الدكتور تامر حسنين منسق برنامج ابن الهيثم أنه تم إعلان النتائج عبر البرنامج ومن خلال الخدمة الصوتية .