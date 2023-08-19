ماس كهربائى وراء حريق برج سكنى بالفيوم.. ولا إصابات

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق هائل شب في شقة سكنية في الدور الثاني عشر ببرج سكني بمنطقة منشأة لطف الله بمحافظة الفيوم، إثر ماس كهربائي، مما أدى إلى اشتعال النيران.

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد فواد، مأمور قسم شرطة أول الفيوم، بورود إشارة من شرطة النجدة تفيد بإبلاغ الأهالي بنشوب حريق في شقة سكنية بالدور الثاني عشر ببرج سكني بمنطقة منشأة لطف الله بالفيوم.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية بمرافقة قوات الحماية المدنية، وتمكنت من السيطرة على الحريق قبل وصوله إلى باقي الشقق السكنية، وتبيَّن من خلال المعاينة الأولية أن سبب الحريق ماس كهربائي، ولم يسفر الحريق عن خسائر بشرية.

وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادثة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.