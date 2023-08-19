ضبط 4 هاربين من تنفيذ أحكام قضائية فى حملة أمنية مكبرة

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة، مساعد وزير الداخلية، من ضبط سيدة مقيمة بدائرة مركز شرطة الجمالية بالدقهلية، هاربة من تنفيذ عدد 124 حُكمًا بتهم "شيك، تبديد، إيصال أمانة" بإجمالي مدد حبس 24 سنة.

ونجحت الجهود في ضبط أحد الأشخاص مقيم بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بالقليوبية، هارب من تنفيذ 62 حُكمًا بتهم "تبديد"، بإجمالي مدد حبس 75 سنة، وضبط أحد الأشخاص مقيم بدائرة مركز شرطة سيدي سالم بكفرالشيخ، هارب من تنفيذ 61 حُكمًا بتهم "تبديد" بإجمالي مدد حبس 23 سنة.

كما تم ضبط أحد الأشخاص مقيم بدائرة مركز شرطة سيدي سالم بكفرالشيخ، هارب من تنفيذ 42 حُكمًا بتهم "تبديد" بإجمالي مدد حبس 19 سنة، وبمواجهتهم بالأحكام الصادرة ضدهم، أقرّوا بصحتها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.