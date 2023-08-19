رئيس "أزهرية كفرالشيخ" يتفقد سير امتحانات الدور الثانى للشهادة الثانوية

تفقد الدكتور عبدالناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفرالشيخ الأزهرية؛ سير لجان امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية، في أول أيامها اليوم السبت، من داخل مجمع لجنة كفرالشيخ الثانوي بنين، والتي تحتوي على 12 لجنة منها 6 لجان للقسم العلمي و6 لجان للقسم الأدبي، وتضم اللجنة معها طلاب معهد كفرالشيخ النموذجي، ولجان معهد روينه، ومسير الثانوي بنين، وتعقد اللجنة بمعهد كفر الشيخ الثانوي بنين، هذا وتأتي جولة رئيس المنطقة للاطمئنان على مدى انتظام سير الامتحانات بهذه اللجان.

وشدد رئيس المنطقة خلال جولته على توفير البيئة والجو المناسب للطلاب لأداء الامتحانات بشكل مثالي، بما يحقق لهم كل سبل الراحة والتركيز، التي تعينهم على التفوق والنجاح.

وحرص الدكتور "شهاوي" على التساؤل مع الطلاب حول محتوى الأسئلة ومطابقتها للزمن المقرر لها، كما شدد على منع الغش نهائيًا والتصدي لكل أساليبه، متابعًا سير العمل داخل الكنترولات الفرعية لهذه اللجان، وكذا متابعة تواجد الموجهين ورجال الأمن وكذا أعضاء المتابعة الميدانية بداخل هذه اللجان منذ انطلاق اللحظات الأولي لها.

كما شدد رئيس المنطقة، على أهمية الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المُتبعة، واتباع التعليمات الخاصة بضوابط الامتحانات والواردة من الإدارة المركزية للامتحانات برئاسة قطاع المعاهد الأزهرية.

وبنهاية الجولة أشار رئيس المنطقة، إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات بالمنطقة خاصة بمتابعة لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية الأزهرية، لمتابعة سير اللجان والوقوف على أبرز الإيجابيات والعقبات التي قد تواجهها، والتعامل معها فورًا على مدار اليوم، ورافق رئيس المنطقة خلال جولته الشيخ ماهر الشرقاوي، رئيس اللجنة.

وانطلقت اليوم امتحانات الدور الثاني للثانوية الأزهرية، حيث أدى طلاب القسم العلمي الامتحان في مادتي الفقه والجبر والهندسة الفراغية، بينما أدى طلاب القسم الأدبي الامتحان في مادتي الفقه والتوحيد.