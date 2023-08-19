الاتحاد العربى للجودو يمنح مصر حق استضافة البطولة العربية كل عام في العلمين

قرر الاتحاد العربي للجودو، برئاسة القطري خالد بن حمد العطية، منح مصر حق استضافة منافسات البطولة العربية للأندية لمرحلتي البراعم والناشئين بشكل مستمر كل عام، في مدينة العلمين الجديدة.

وجاء قرار الاتحاد العربي للجودو بعد التنظيم المبهر والرائع للبطولة التي اختتمت مؤخرا في مدينة العلمين الجديدة، وشهدت مشاركة أكثر من 600 لاعب ولاعبة من 18 دولة عربية.

من جانبه، قال مرزوق علي، رئيس الاتحاد المصري ونائب أول رئيس الاتحاد العربي للجودو، إن مستوى تنظيم البطولة العربية في العلمين يضاهي مستوى تنظيم بطولات العالم للكبار، وإن جميع الوفود أشادت بحسن الاستقبال والاستضافة.

وأضاف رئيس الاتحاد المصري: البطولة شهدت منافسات قوية بين اللاعبين من أجل حصد المراكز الأولى، وقدم فيها اللاعبون المصريون أداء رائعا وسيطروا على الميداليات والألقاب، وهو ما يعكس حجم التطور الذي شهده الجودو المصري خلال الفترة الأخيرة.

وقال مرزوق: إن الشركة المتحدة بذلت مجهودات كبيرة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة من أجل خروج البطولة بشكل يليق بسمعة الدولة المصرية، وإن الجميع كان على قلب رجل واحد من أجل إنجاز المهمة.

وتابع: "الاتحاد العربي قرر منح مصر حق استضافة البطولة العربية للأندية كل عام، بسبب ثقته في قدرة الدولة المصرية على تنظيم أكبر المناسبات الرياضية، والفترة المقبلة ستشهد استضافة عدد كبير من البطولات الكبرى في مصر".

جاء ذلك بعد انبهار الاتحاد العربي للجودو بتنظيم البطولة في مدينة العلمين، وطلب إقامة البطولة كل عام وسط الأجواء الساحرة، مشيرا إلى أنّ هناك قرارًا سيعلن بذلك خلال الأيام المقبلة .

وقال مرزوق علي إنّ النجاح الذي تحقق في البطولة العربية، التي اُختتمت منافساتها بالعلمين، جعل الاتحاد العربي للجودو يطلب إقامة البطولة العربية في العلمين كل عام.