الانتهاء من قوائم الانتظار بوحدة القسطرة بمستشفى أسيوط العام

تفقد الدكتور محمد زين الدين حافظ، وكيل وزارة الصحة والسكان بأسيوط، انتظام تقديم الخدمة الطبية بوحدة القسطرة القلبية، بمستشفي أسيوط العام وتواجد الفرق الطبية وتوافر المستلزمات والأدوية.

يرافقه المعتصم بالله السيوطي مساعد مدير الرقابة الداخلية للقطاع الصحي بالمحافظة لوحدة القسطرة بمستشفى اسيوط العام الشاملة، حيث التقي دكتور أمجد يونس، مدير مستشفى أسيوط العام الشامل، ودكتور علي جابر، رئيس وحدة القسطرة بالمستشفي، وطاقم العمل المعاون.

وخلال حديثه أكد دكتور علي جابر، رئيس وحدة القسطرة بمستشفى أسيوط العام، أنه تم الانتهاء من إجراء 172 حالة خلال الثلاثة أسابيع الماضية، حيث تم الانتهاء من قوائم الانتظار بالمستشفى بعد أن تم إجراء 62 حالة خلال الـ96 ساعة الماضية.

كما تفقد وكيل وزارة الصحة المرضى بالعناية المركزة بوحدة القلب باستطلاع آراء المرضى حول مستوى الخدمة، وأبدى المرضى رضاءهم عن الخدمة المقدمة.

تأتي زيارة وكيل وزارة الصحة بأسيوط في إطار سلسلة جولاته الميدانية في جميع منافذ تقديم الخدمات الصحية لمتابعة انتظام سير العمل بالقطاع الصحي، والاطمئنان على جودة بيئة العمل والتأكد من توافر كل الفرق الطبية من جميع التخصصات، والعمل على تذليل أي عقبات أو تحديات قد تعيق العمل بالمنظومة الصحية.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالمحافظة أن الوحدة أجرت 120 حالة قسطرة من يوم 8 أغسطس حتى اليوم الجمعة أي خلال عشرة أيام، وذلك ضمن جهود الوحدة في تنفيذ مبادرة فخامة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي للقضاء على قوائم الانتظار، وكذلك حملة 100 يوم صحة، مثمنًا الجهود المبذولة من فريق عمل وحدة قسطرة القلب، وموجهًا الشكر لفريق العمل بقيادة الدكتور علي جابر مدير الوحدة.

جدير بالذكر أن وحدة القسطرة القلبية تقوم بخدمة أهالي محافظة أسيوط والمحافظات المجاورة، بدعم كبير من الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، وبرعاية اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، وبدعمها بكوادر طبية متميزة من جامعة أسيوط بدعم من وزارة الصحة والسكان، وتستقبل حالات الطوارئ بالإضافة إلى قوائم الانتظار، وتقدم خدماتها على مدار الساعة.