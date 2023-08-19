ميناء الإسكندرية يستقبل 243 ألف طن سلع استراتيجية

شهدت حركة الملاحة وتداول البضائع نشاطًا متزايدًا بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية، خلال الـ48 ساعة الماضية، حيث تم دخول وخروج عدد 50 سفينة إلى أرصفة ميناءي الإسكندرية والدخيلة، ويجري حاليًا العمل على شحن وتفريغ عدد 31 سفينة أبرزها سفن الحاويات والصب الجاف والسائل والترانزيت.

كما شهدت حركة تداول الحاويات بدورها نشاطًا كبيرًا خلال 48 ساعة، إذ تم تداول 3891 حاوية مكافئة تقريبًا.

وفيما يتعلق بحركة تداول البضائع بميناءي الإسكندرية والدخيلة خلال الـ48 ساعة، فقد تم تداول 243 ألف طن تقريبًا، خلال تلك المدة من مختلف أنواع البضائع والسلع الاستراتيجية من صب سائل وصب جاف وبضائع عامة وترانزيت.

ووجه اللواء بحري نهاد شاهين علي، رئيس مجلس الإدارة، بضرورة متابعة الرصدات الجومائية لضمان أمان وتسيير حركة الملاحة بالميناء، وكذا الالتزام بإجراءات التأمين والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية بكل المخازن والساحات ومواقع العمل، واتباع المعايير البيئية القياسية في كل العمليات المينائية لمنع التلوث بكل صوره.