أساقفة الكنيسة الأرثوذكسية يترأسون قداسات عيد التجلى.. اليوم

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم السبت، بعيد التجلي، والذي يعرف بتذكار تجلي السيد المسيح على جبل طابور، ويعد عيد التجلي أحد الأعياد السيدية الصغرى بالكنيسة، والتي تُنظم الكنائس الأرثوذكسية صلوات قداسات احتفالًا بهذه المناسبة.

وترأس عدد من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية صلوات قداس عيد التجلي بمقر مطرانياتهم.

ويعد جبل طابور هو الجبل الأعلى في القسم الجنوبي للجليل الأسفل شمال مرج ابن عامر في فلسطين، ويبلغ ارتفاعه نحو 588 مترا فوق سطح البحر.

و"جبل طابور" يطلق عليه اسم "جبل الطور" كما هو الحال جبل سيناء وجبل جرزيم، وأما القديس بطرس فيشير إليه باسم "الجبل المقدس، وتعتبر قمة الجبل واضحة ويستطيع الناظرون رؤيتها من أماكن بعيدة كالجليل والجولان، على سفوح الجبل تقع ثلاث قرى - أكبرها دبورية (تقع على السفح الغربى للجبل)، الشبلي (تقع على السفح الشرقى للجبل)، وأم الغنم (على السفح الشرقى الجنوبى للجبل)، ويوجد فى قمة الجبل كنيستان.

ووفقا للدين المسيحى، جبل الطور أو طابور هو موقع تجلى السيد المسيح، حينها صعد بعض تلاميذه على رأس الجبل العالي، وهناك تجلى السيد المسيح لتلاميذه بطرس ويعقوب ويوحنا، وبين عامى 1919 -1924 تم بناء كنيسة كاثوليكية على قمة الجبل سميت بـ"كنيسة التجلي".

وتشهد الكنائس القبطية الأرثوذكسية حاليًا، خلال فترة صوم العذراء مريم، أنشطة روحية مكثفة احتفالًا بهذه المناسبة، من خلال تنظيم صلوات قداسات يومية، ونهضات روحية مكثفة.

ومن أشهر الكنائس التي تشهد إقبالًا كبيرًا من الأقباط خلال فترة صوم السيدة العذراء مريم، كنيستها بمسطرد، وديرها بدرنكة، إذ يتوافد عليها الآلاف من الأقباط خلال صوم السيدة العذراء مريم.

وتختتم الكنيسة الأرثوذكسية بمصر صوم العذراء في 22 أغسطس 2023 بصلوات القداس الإلهي.