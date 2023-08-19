السبت 19 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مهرجان العلمين.. جاسمن طه زكى تقدم النجمة أنغام: أصدق ألقابها صوت مصر

جاسمن طه
جاسمن طه

بدأ منذ قليل حفل النجمة الكبيرة أنغام، ضمن حفلات مهرجان العلمين الجديدة “العالم علمين” بمدنية العلمين الجديدة، حيث قدمت الإعلامية جاسمن طه زكي الحفل وقدمت النجمة أنغام تقديما مميزا.

وعبرت جاسمن عن سعادتها بتقديم حفل النجمة أنغام، وتمنت ليلة ممتعة لكل الجمهور، كما وصفت أنغام بأنها صاحبة الإحساس الصادق وجوهرة الغناء العربي، كما أن أصدق الألقاب لقب صوت مصر.

وقبل دقائق من الحفل اكتمل مسرح العلمين أرينا الذي يحتضن الحفل، ورفع شعار كامل العدد، بعد أن بيعت كل تذاكر الحفل خلال ساعات من طرحها للحجز عبر موقع تذكرتي.

وتقدم النجمة أنغام الليلة مجموعة مميزة من أهم أغانيها، حيث أعدت برنامجا يجمع بين القديم والحديث.

وأعد القائمون على الحفل مفاجأة للنجمة أنغام، من خلال كتابة اسمها بطريقة كتابة مميزة، كما وضعت على الشاشات العملاقة جملة “صوت مصر”، وهو اللقب الذي حصلت عليه من الجمهور خلال الفترة الماضية.

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