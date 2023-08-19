انطلاق حفل النجمة أنغام بالعلمين الجديدة بأغنية "ونفضل نرقص"

انطلق قبل قليل حفل النجمة الكبيرة أنغام "صوت مصر"، ضمن حفلات مهرجان العلمين الجديد، في واحد من أضخم حفلات الموسم وأضخم حدث ترفيهي في منطقة الشرق الأوسط.

وبدأت أنغام الحفل بأغنية "ونفضل نرقص"، وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي حرص على تحيتها والتصفيق لها بمجرد دخولها مسرح العلمين أرينا.

حفل أنغام بالعلمين الجديدة

وتقدم شبكة تليفزيون الحياة وشبكة قنوات دي إم سي بثا مباشرا للحفل الغنائي الضخم في خدمة مميزة للجمهور، حيث ينتظر الملايين من جمهور الوطن العربي حفل النجمة أنغام لما لها من شهرة عالية للغاية.

وقبل دقائق من الحفل اكتمل مسرح العلمين أرينا الذي يحتضن الحفل ورفع شعار كامل العدد، بعد أن بيعت كل تذاكر الحفل خلال ساعات من طرحها للحجز عبر موقع تذكرتي.

وتقدم صوت مصر النجمة أنغام الليلة مجموعة مميزة من أهم أغانيها، حيث أعدت برنامجا يجمع بين القديم والحديث.

وأعد القائمون على الحفل مفاجأة للنجمة أنغام من خلال كتابة اسمها بطريقة كتابة مميزة، كما وضعت على الشاشات العملاقة جملة “صوت مصر” وهو اللقب الذي حصلت عليه من الجمهور خلال الفترة الماضية.

وشهد مهرجان العلمين الجديدة، مساء الخميس، فاصلا من المتعة والإبداع من خلال عدد من الحفلات الغنائية التي جذبت آلاف الجمهور من المصريين والعرب بمسارح العلمين المختلفة، وسط استعدادات هائلة من قبل منظمي المهرجان والقائمين على الفعاليات الترفيهي بالمهرجان الضخم.