الجمعة 18 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"صوت مصر" تزين شاشات مسرح حفل النجمة أنغام بالعلمين الجديدة

أنغام
أنغام

تنطلق الليلة فعاليات حفل النجمة أنغام بمهرجان العلمين الجديدة بمدينة العلمين الجديدة على مسرح العلمين أرينا في أضخم حدث ترفيهي في منطقة الشرق الأوسط.

وأعد القائمون على الحفل مفاجأة للنجمة أنغام من خلال كتابة اسمها بطريقة كتابة مميزة كما وضعت على الشاشات العملاقة جملة “صوت مصر” وهو اللقب الذي حصلت عليه من الجمهور خلال الفترة الماضية.

ينطلق بعد قليل حفل المطربة أنغام ضمن فعاليات مهرجان العلمين في دورته الأولى المقام بمدينة العلمين الجديدة، على أن يذاع الحفل عبر قناتي “الحياة” و"دي إم سي".

يذكر أن شبكة تليفزيون الحياة قد أذاعت جميع حفلات نجوم الطرب والغناء المشاركون في فعاليات المهرجان، مثل محمد منير، وتامر حسني، ونانسي عجرم،  وأحمد سعد، ومدحت صالح، وريهام عبدالحكيم، وغيرهم من نجوم الفن في مصر والوطن العربي.

حفل النجمة أنغام أنغام مهرجان العلمين العلمين مدينة العلمين الجديدة مسرح العلمين أرينا الشرق الأوسط

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