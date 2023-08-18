الباز: فض اعتصام رابعة عمل وطنى ودينى نرضى به ربنا

قال الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إن كل ما قيل عن أن اعتصام رابعة غير مسلح هو محض كذب، وباعترافات شباب الإخوان الذين أكدوا خروج السلاح من الاعتصام قبل يوم من الفض، واعتبر ذلك خيانة.

وأضاف الباز، خلال تقديم برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أن الطب الشرعي أثبت أن بعض الجثث أطلق عليها الرصاص من الخلف، ما يؤكد أنهم قتلوا برصاص قناصة الإخوان.

وأردف: "الإخوان استخدموا قناصة يقتلون المعتصمين لزيادة عدد الجثث، لطعن البلد بالجثث، قتلوا الناس بأيديهم وأثبتت تقارير الطب الشرعي ذلك".

وختم الباز: " فض اعتصام رابعة عمل وطني وديني نرضي به ربنا، لأنهم آذوا الناس وقطعوا الطريق وأرادوا تفتيت الدولة، وما حدث في رابعة سنظل نفكر به الأجيال، لأن هناك محاولات لطمس الحقيقة".

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