الباز: يوسف القرضاوي حمل الإخوان نتائج استمرار اعتصام رابعة لأنهم تحدوا الجيش

استعرض الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، اعترافات عدد من عناصر الإخوان والإرهابية، والموالين لها، عما حدث في اعتصام رابعة العدوية، لتوضيح الحقيقة التي يريد الطرف الآخر تزويرها، وادعاء المظلومية وأنهم تعرضوا لإبادة.

وأضاف الباز خلال تقديم برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار": "الأجيال القادمة ستسمع ادعاءات الإخوان، ونحن كنا شهود على المرحلة، وعرفنا ما جرى، ونعرف جيدًا أن الجماعة لم تهدف لعودة مرسي، وإنما هدفها كان تقسيم البلد نصفين، تعاملوا بعداء شديد مع الدولة المصرية والشعب المصري، فكان لابد من الفض القانوني ومواجهة العبث بأمن البلد، بعد أن رفضوا محاولات فض الاعتصام سلميًا".

ومن الشهادات الموثقة التي عرضها الباز، فيديو للشيخ الراحل يوسف القرضاوي، يقول فيه "الإخوان لم ينظروا للأمر نظرة عميقة، وجوانبه المختلفة، كيف سمح الإخوان يدخلوا معركة مع الجيش؟ طائرات ودبابات ومصفحات، وآلات ومدافع كيف تقاوم الجيش؟".

وأشار الباز، إلى أن القرضاوي، كان صاحب فتوى أن المشاركة في الاعتصام فرض عين، وأن المرأة تنزل للاعتصام حتى لو رفض زوجها، ومع ذلك حمل الجماعة آثار استمرار الاعتصام، لأنهم تحدوا قوة كبيرة جدًا.