الجمعة 18 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

اعتصام رابعة مسلح باعترافات الإخوان.. والمغير: "الأسلحة كانت تكفى لمواجهة الجيش"

اعتصام رابعة
اعتصام رابعة

استعرض الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، فيديو للإعلامي الموالي للإخوان حمزة زوبعة، وهو يعترف بالهدف الحقيقي من اعتصام رابعة.

وقال زوبع خلال الفيديو الذي أذاعه الباز في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، إن رجوع محمد مرسي كان الهدف المعلن، لكن الحقيقة أنه نوع من الضغط الكبير لنعيد المشهد للتفاوض.

وعقب الباز: "هذه الجماعة نظرت لأعضائها مثل الخراف التي تُجهز للذبح، مش مهم يموتوا لكن مهم يتحولوا لرقم للضغط".

كما أذاع الباز فيديو لأحمد المغير وهو من القيادات الشبابية في الاعتصام، وهو في مداخلة مع هيثم أبو خليل، وقال المغير "السلاح كان قادر يعصم دماء ناس كثيرين، لكنه تم إخراجه، كان فيه مجموعات مسلحة قادرة على صد حادث المنصة، التي مات فيها 120 واحاد، لكن إدارة الاعتصام فضلت إزهاق 120 روحا في سبيل إظهار الاعتصام إنه سلمي".

وعندما حاول هيثم أبو خليل، التشويش على ما قاله المغير، والدفع بأن مواجهة الجيش ليس منطقيا، ويسيقط ضحايا أيضًا، قال المغير: "الناس في سوريا بتحارب الجيش 5 سنين، وشفنا فتوحات حلب الأخيرة".

أحمد المغير اعتصام رابعة اعترافات الإخوان الأسلحة في رابعة سوريا

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