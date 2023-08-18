الجمعة 18 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزارة السياحة والآثار تشارك فى مهرجان الإسماعيلية الثانى للمانجو

مهرجان الإسماعيلية
مهرجان الإسماعيلية الثاني للمانجو

في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على الاستفادة من الفعاليات المختلفة التي تُقام بمصر للترويج للمقصد السياحي المصري وإبراز التنوع الذي يتمع به، تشارك الوزارة ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في فعاليات مهرجان الإسماعيلية الثاني للمانجو الذي تنظمه محافظة الإسماعيلية اليوم وغدًا.

حضر حفل افتتاح المهرجان، اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، والمهندس أحمد يوسف مساعد وزير السياحة والآثار للاتصال المؤسسي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، وعدد من ممثلي عدد من سفارات الدول الأجنبية بالقاهرة.

من جانبه، أوضح الأستاذ عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي أن مشاركة الهيئة في هذا المهرجان تأتي في إطار الاستراتيجية الإعلامية للترويج السياحي لمصر والتي تهدف إلى إلقاء الضوء علي تنوع المنتج السياحي المصري وإبراز مصر كوجهة سياحية مفعمة بالحياة.

وأضاف أن هذا المهرجان يعد فرصة للتعريف بالمقومات السياحية التي تتميز بها محافظة الإسماعيلية وأبرز المنتجات الزراعية التي تشتهر بها.

وأشارت الأستاذة إيمان عبدالرحمن مدير عام الإدارة العامة للتوعية السياحية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي إلى أنه في إطار حرص الهيئة على الاستفادة من هذه الفعالية في الترويج للمقومات السياحية والأثرية التي تتمتع بها محافظة الإسماعيلية فقد قامت الهيئة بتنظيم زيارة تعريفية لمجموعة من المؤثرين المصريين ممن يتمتعون بنسبة متابعة عالية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة لزيارة الأماكن السياحية والأثرية بمحافظة الإسماعيلية، بالإضافة إلى زيارة مزارع المانجو بالمحافظة وحضور فعاليات المهرجان.

كما أوضحت أن فعاليات حفل الافتتاح تضمنت تقديم عدد من الفقرات الفنية من الفلكور الشعبي، بالإضافة إلى القيام بجولة داخل معرض لمنتجات المانجو.

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