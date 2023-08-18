هيئة الدواء تعقد لقاءً تعريفيًا لشرح قرارها بتنظيم تسجيل المستحضرات الطبية

عقدت هيئة الدواء المصرية لقاء تعريفياً مع ممثلي شركات المستحضرات الصيدلية؛ لشرح قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 450 لسنة 2023، الخاص بشأن تنظيم قواعد وإجراءات التسجيل للمستحضرات الطبية البشرية.

وأكدت الهيئة - في بيان مساء اليوم الجمعة- أنه تم خلال اللقاء، شرح قرار رئيس الهيئة رقم 450 لسنة 2023 بشكل تفصيلي، وتوضيح كيفية تطبيقه، ومناقشة أحدث المستجدات التي شملها القرار.

كما استمع مسئولو تسجيل المستحضرات البشرية بالهيئة إلى تعليقات وتساؤلات ممثلي الشركات المشاركين في اللقاء، وتمت الإجابة على كافة استفساراتهم، وتوضيح كافة القواعد والإجراءات؛ وهو ما يسهم في تحقيق سرعة إنهاء إجراءات التسجيل الخاصة بمستحضراتهم، ويدعم توافر مستحضرات جديدة بالسوق المحلية.

وأوضحت الهيئة، أن ذلك يأتي في إطار حرصها على مواكبة التحديثات وتقديم الدعم اللازم للشركات، وتنظيم وتسهيل وسرعة إنهاء الإجراءات والدراسات المطلوبة لتوفير دواء آمن وفعال بسوق الدواء المصرية.