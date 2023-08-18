الجمعة 18 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

انطلاق تدريبات مركز التخاطب وتنمية المهارات لأطفال "قادرون باختلاف" بكفر الشيخ

التدريبات
التدريبات

انطلق العمل بمركز تخاطب وتنمية مهارات وتعديل السلوك بمركز شباب قبريط التابع لإدارة شباب فوه بمحافظة كفر الشيخ، ضمن بروتوكول التعاون بين وزارة الشباب والرياضة ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم الإماراتية، برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ وتقدم الخدمات بالمركز المجهز بأحدث الأدوات والأجهزة لإجراء جلسات التخاطب وتعديل السلوك و صعوبات التعلم والتكامل الحسي بالإضافة إلى التقييم النفسي .

أوضح الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أنه فى نهاية يونيو الماضي عقدت المقابلات الشخصية لاختيار فريق عمل مركز التخاطب بمركز شباب قبريط، لتقديم خدمات تنمية التخاطب لأطفال التوحد وتأخر الكلام للأطفال الذين حدث لهم تأخر في النطق من حوادث أو جلطات دماغية، كما حرص المدربون بالمركز على لقاء أسر الأطفال للوقوف على حالة كل طفل والمشكلات التى تواجه الأسرة فى التعامل معهم ويساعد المدربون بالمركز على التخلص من بعض المتلازمات داخل الغرف الحسية  التى يتم فيها معالجة صعوبات التعلم خلال ستة أشهر كحد أقصى بعد أن كانت عامان أو يزيد و هذا لأول مرة داخل المركز الحسي الحركي .

كما يستمر العمل بمركز تنمية الفنون والإبداع بمركز شباب سيدى سالم للمبدعين باختلاف، تدريبات اللياقة البدنية وإكسابهم المهارات الحركية ويحرص على تقديم الورش الفنية، في إطار اهتمام مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، بتنمية قدراتهم الرياضية و الفنية لإحتواء طاقاتهم الإبداعية، جميع التجهيزات بمركز التخاطب هدية من الجهة المانحة "مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم الإماراتية" وتدريب الشباب والمدربين علمياً وإقامة الدورات التدريبية لزيادة مهاراتهم، يأتى ذلك تحت إشراف مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب و متابعة الدكتور مصطفى الحلو مسؤل مكتب قادرون بإختلاف بكفر الشيخ .

شباب فوه قبريط تخاطب كفر الشيخ

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