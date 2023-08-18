الجمعة 18 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الباز: تجربة الشعب المصرى فى الحياة وتحدى الأزمات يجب أن تُدرّس

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"

قال الدكتور محمد الباز، إن تجربة الشعب المصري في الحياة وتحدي الأزمات يجب أن تدرس، مشيرًا إلى أن الشعب المصري يواجه كل يوم كمية طاقة سلبية كبيرة جدًا تصدر له عبر السوشيال ميديا، هذه الطاقة السلبية كفيلة أن تجعل المواطن ينتحر من فقدان الأمل.

وأضاف، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أن الشعب المصري قادر على مجابهة هذه الطاقة السلبية، لأنه قادر على أن يكمل حياته ويتغلب على المشاكل والأزمات والشائعات والشوشرة والأكاذيب.

وتابع: "لما تعيش حياتك على السوشيال ميديا تلاقي حالة من الشكوى العامة والغضب من كل شيء والاستياء، وناس قاعدة تقطع في هدوم بعض وترمي بلاها على الدولة والحكومة والشعب، وناس بتكذب وتنافق وتفبرك".

وأردف: "لما تنزل الشارع تلاقي الصورة مختلفة تمامًا، آه في مشاكل، لكن في شعب قادر يعيش ويتعامل ويتغلب على المشاكل حتى لو كانت كبيرة، وخبرة الشعب المصري بالأزمات والمآسي جعلته يعرف أن يعيش ويتغلب على مشاكل الحياة".

ولفت إلى أن الشعب المصري هو شعب محب للحياة وقادر على أن يحيا، مواصلًا: "لما تعيش في ظروف فيها رفاهية ده عادي لكن أن تعيش في ظروف صعبة وتستطيع أن تعيش وتكمل وتحلم وتقول بكرة أفضل ويبقى عندك الأمل فأنت عندك قدرات هائلة وحب وعشق في الحياة بتخليك تتغلب على مشاكل صعبة".

محمد الباز الشعب المصري السوشيال ميديا اخر النهار

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