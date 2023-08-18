الأهلى يمنح كولر مكافأة أبطال إفريقيا والدورى

منح مجلس إدارة النادي الأهلي، السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق مكافأة الفوز ببطولتي الدوري المصري ودوري أبطال أفريقيا.

وأرسل مسئولو الأهلي مبلغًا قدره 480 ألف دولار إلى مارسيل كولر، قيمة مكافأة الفوز بدوري أبطال أفريقيا والدوري المصري.

ويتضمن عقد مارسيل كولر مع الأهلي، الحصول على شهرين مكافأة نظير الفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا، وشهر آخر نظير الفوز ببطولة الدوري.

وكان الأهلي قد توج ببطولة دوري أبطال أفريقيا على حساب الوداد المغربي، كما حصد لقب الدوري للمرة 43 في تاريخه.

ويستأنف الأهلي تدريباته يوم الخميس الموافق 24 أغسطس الجاري استعدادا للموسم الجديد.