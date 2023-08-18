الجمعة 18 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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محمد فهيم: إجراءات الدولة الاستباقية خففت من تداعيات أزمة الغذاء العالمية

الدكتور محمد فهيم
الدكتور محمد فهيم

قال الدكتور محمد فهيم، مستشار وزير الزراعة لشئون المناخ، إن الدولة المتقدمة وقفت عاجزة أمام التغيرات المناخية التي أصبحت خارج التوقعات، حتى أن الولايات المتحدة تعيد النظر في إعادة هيكلة بنيتها التحتية، والطرق، التي بدأت مصر فيها قبل سنوات.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري، في برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن دول كانت بعيدة عن التغير المناخي وجدت نفسها وسط الحدث، والرئيس عبدالفتاح السيسي في كل منتدى دولي يؤكد أن قضية تغير المناخ قضية وجودية، والجميع أصبح يلمس بنفسه التغيرات المناخية.

ولفت إلى أن الدولة المصرية كان لها إجراءات استباقية ولولاها لعانينا من مشكلة كبيرة جدًا في ملف الأمن الغذائي، وهذا الملف أصبح جزءً لا يتجزأ من أولويات الدولة، مصر نفذت مشروعات قومية لولاها ولولا التوسعات بمئات الأفدنة والطرق التي ربطت الجمهورية ببعضها، لاختفت سلع كثيرة من السوق.

وأكد أن كل أصناف القمح المستنبطة في مصر قصيرة العمر، أي أنها متكيفة مع تغير المناخ، ولو كنا نزرع القمح القديم الذي يستغرق 180 يوم لحصاده، لكان فسد المحصول بسبب التغيرات المناخية، وما حصلنا على إردب واحد من الفدان.

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