كيشيدا: أعرب عن تعاطفى مع ضحايا الدمار فى هاواى

قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا في كلمته، خلال القمة الثلاثية بكامب ديفيد، اليوم الجمعة ونقلتها فضائية القاهرة الإخبارية، إن هناك تعاونًا وتنسيقًا أمنيًا كبيرًا بين الولايات المتحدة واليابان، ونهتم بتعزيز التعاون الأمني والاقتصادي وسلاسل الإمداد.

وأضاف كيشيدا، نصنع تاريخًا جديدًا بين طوكيو وواشنطن وسول بدءًا من اليوم، معربًا عن تعاطفه مع ضحايا الدمار في هاواي.

واستضافت الولايات المتحدة اليوم، قمة ثلاثية بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الكوري الجنوبي يون سيوك-يول ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، وفقًا لما أفادت به تقارير إعلامية.

وأوضح المكتب الرئاسي بسيول، في بيان، أن يون سيغادر إلى الولايات المتحدة لحضور قمة ثلاثية، في 18 أغسطس الجاري، مع بايدن وكيشيدا وفقًا لوكالة يونهاب الكورية الجنوبية.

وتأتي تلك القمة تلبية لدعوة بايدن لنظيريه يون وكيشيدا، وسط توترات أمنية مستمرة بين كوريا الجنوبية وجارتها الشمالية وتوترات جديدة بين الصين واليابان.