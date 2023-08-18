الجمعة 18 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

وزير الشباب يشهد افتتاح النسخة الثانية من الدوري العربي الإفريقي للرياضات الإلكترونية بالسعودية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ورئيس الاتحاد الأفريقي للرياضات الإلكترونية، حفل افتتاح النسخة الثانية من الدوري العربي الإفريقي للرياضات الإلكترونية، بحضور الأمير فيصل بن بندر السعود نائب رئيس الاتحاد العالمي للرياضات الإلكترونية ورئيس الاتحاد العربي والسعودي للرياضات الإلكترونية، والذي تستمر منافساته خلال الفترة من (18-20) أغسطس الجاري، بالمملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات موسم الجيمرز في بوليفارد مدينة الرياض.

وخلال كلمته، قال وزير الشباب والرياضة: "كل الاعتزاز والتقدير لتواجدنا في هذا المحفل الرياضي الكبير، في بلدنا الشقيق المملكة العربية السعودية، ونتمنى الاستدامة والاستمرارية لمثل تلك اللقاءات العربية الافريقية، كما نعبر عن بالغ تقديرنا لاحتضان الاتحادات الافريقية في النسخة الثانية من الدوري، وتوحيد أكثر من 25 دولة من القارة الافريقية والعالم العربي".

أشاد "صبحي" بمجتمع الرياضات الإلكترونية والذي أصبح أحد الصناعات التي تسهم في الاقتصادات علي مستوي العالم، مؤكداً على ضرورة الاهتمام بصناعة الألعاب الإليكترونية العالمية في ظل التطور التكنولوجي والاعتماد بشكل كبير على تلك التطبيقات والمنصات المختلفة، وتوسيع قاعدة المستفيدين كونها تلقى إقبالاً كبيراً من الشباب بمختلف أعمارهم وتخدم شريحة كبيرة من النشء والشباب.

حضر حفل الافتتاح اللواء أحمد ناصر رئيس اتحاد الاتحادات الإفريقية "الأوكسا"، سمو الشيخ/ سلطان بن خليفه آل نهيان نائب أول رئيس الاتحاد العربي، ولفيف من السادة النواب لرئيس الاتحاد وهم حسين الكوهجي (البحرين)، شريف عبد الباقي(مصر) الأمين العام للاتحاد الإفريقي ورئيس الاتحاد المصري للألعاب الالكترونية، ماهر السرولي(تونس)، ولفيف من السادة الأعضاء بالاتحاد العربي وهم صاحب السمو الملكي الأمير عمر بن فيصل (الأردن)، علاء التومي(ليبيا)، عبد الله العلي(الكويت)، محمد عمرو (لبنان)، عبد الله محمد(الصومال).

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أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اتحاد الأفريقي الاتحاد العالمي الالكترونية الاقتصادات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

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