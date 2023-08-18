الجمعة 18 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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شكرًا مصر.. رسائل المشاركين فى بطولة الجودو من مدينة العلمين

بطولة الجودو في مدينة
بطولة الجودو في مدينة العلمين الجديدة

أشاد مدخر سليمان، رئيس وفد نادي الصليبخات الكويتي، بتنظيم بطولة الجودو في مدينة العلمين الجديدة، مؤكدًا أن التنظيم أكثر من رائع وجبار، وحصلنا  على أربع ميداليات ذهب وفضة، وسبع ميداليات برونزية خلال البطولة.

وقال بسام سويدي حكم من المملكة العربية السعودية، خلال تقرير عرضته فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الجمعة، إن البطولة على مستوى عالٍ من الاحترافية من التنظيم واللاعبين المشاركين والمدربين، موجهًا الشكر إلى مصر والقائمين على تنظيم البطولة في مدينة العلمين. 

وشهدت مدينة العلمين الجديدة، اليوم، ختام منافسات البطولة العربية للجودو، بمشاركة ما يقرب من 600 لاعب ولاعبة من مختلف الدول العربية، وبمختلف الفئات العمرية للبراعم والناشئين والأشبال.

ويشارك من مصر 30 فريقًا بإجمالي 192 لاعبًا ولاعبة بالبراعم والناشئين والأشبال، مقسمين إلى 76 برعمًا، و65 من الأشبال، بالإضافة إلى 51 على مستوى الناشئين.

نادي الصلبيخات الكويتي الجودو العلمين مدينة العلمين السعودية

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