الجمعة 18 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إقبال كبير لرحلات «اليوم الواحد» على شواطئ بورفؤاد (صور)

جانب من الحدث
جانب من الحدث

واصل شاطئ مدينة بورفؤاد اليوم الجمعة، استقبال الاّلاف من المصطافين من أبناء محافظة بورسعيد والمحافظات المجاورة، لقضاء عطلة نهاية الأسبوع.

وحرص المئات من الأطفال علي السباحة داخل مياه شاطىء مدينة بورفؤاد، وكذلك حرص البعض الآخر على اللعب في رمال الشاطئ، بينما يستمتع مئات الأهالي بالهواء النقي والمياه الصافية والشمس الساطعة وسط رياح وأمواج هادئة نسبيأ علي ساحل البحر المتوسط هذا بالإضافة إلى ممارسة الألعاب الشاطئية مثل: "الراكيت"، وكرة القدم والكرة الطائرة الشاطئية وركوب الألعاب المائية "البدالات" .

وفي سياق متصل شهد شاطىء مدينة بورفؤاد انتشار المنقذين والبالغ عددهم 4 منقذين بطول الشاطىء تحسباً لأي حالات غرق بالإضافة إلى تحذير المواطنين من عدم تجاوز خط الأمان والدخول لعمق البحر إلى جانب توعية المصطافين بضرورة الإلتزام بالقواعد وتعليمات المنقذين.

واستمر منذ ساعات الصباح الأولى اليوم الجمعة، توافد أتوبيسات الرحلات من المحافظات على مدينة بورفؤاد لزيارة العديد من المعالم السياحية والتاريخية وعلى رأسها جبال الملح بشركة النصر للملاحات والتي اكتسبت شهرة واسعة خلال الفترة الماضية كأول الأماكن السياحية التي يزورها القادمين للمدينة والتي أصبحت من أفضل الأماكن السياحية ببورسعيد مؤخراً.

في حين يتجه البعض الآخر إلى ركوب المعدية والتقاط الصور التذكارية أمام قبة هيئة قناة السويس التاريخية وزيارة المجمع الإسلامي ومسجد بورفؤاد الكبير وفيلا الرئيس الراحل محمد أنور السادات ونادي بورفؤاد الرياضي والذي يعد أقدم نادي تم إنشاؤه بمصر ومشاهدة فيلات هيئة قناة السويس التاريخية والتي تمتاز بالطراز الفرنسي الفريد وميدان الملك فؤاد ومحكمة المختلط التاريخية والتجول في شوارع المدينة وسط المسطحات الخضراء.

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ارتفاع درجات الحرار الشمس الساطعة الكرة الطائرة الشاطئية الرئيس الراحل أمواج تحذير المواطنين

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