الجمعة 18 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بدء تجديد شبكة المياه والصرف الصحى لمباني المقر القديم لجامعة سوهاج

جانب من الحدث
جانب من الحدث

صرح الدكتور حسان النعماني القائم بعمل رئيس جامعة سوهاج، بأنه تم البدء في أعمال تجديد البنية التحتية من إحلال وتجديد شبكة المياه والصرف الصحي لجميع مباني المقر القديم للجامعة، وذلك بتكلفة ٢ مليون جنيه، حيث تم الإحلال للشبكة المتهالكة لتقليل فاقد المياه، وذلك تنفيذاً لخطة الدولة المصرية بتطوير البنية التحتية وترشيد استهلاك المياه، نظراً لاحتياجات مصر المتزايدة من المياه للتوسع في عمليات التنمية الشاملة.

وأكد النعماني أن قضية ترشيد استهلاك المياه وتقليل الفاقد تحظى باهتمام الدولة المصرية، لذا حرصت إدارة الجامعة  على تنفيذ عملية الإحلال وتجديد شبكة المياه لتناسب مع حجم الاستخدام المطلوب، وتحسين الخدمة المقدمة لكافة منتسبي الجامعة، موضحاً ان كافة الاعمال تتم بالإشراف الفنى الكامل لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، موجهاً شكره للقائمين على التنفيذ والمهندسين المشرفين للتعاون الجاد وإزالة كافة المعوقات لسرعة الإنتهاء منه.

وأضاف المهندس حسين محمدين مدير الإدارة الهندسية بالجامعة أنه تم إنشاء خطوط مياه قطر ٦ بوصة بالشوارع الرئيسية، وخطوط قطر ٤ بوصة لتغذية المباني المختلفة، كما تم تنفيذ محابس للمياه قطر ٤ بوصة و ٦ بوصة على كل الخطوط، وإنشاء غرف لجميع المحابس الجديدة، بجانب تنفيذ محابس لجميع ابواش الحريق أمام مداخل المباني وعلى الارصفة، لافتاً إلى أنه تم أيضا توصيل الصرف الصحي لمبنى معامل العلوم الطبية ومباني مدرجات الدكتور بسيوني، على أن تنتهي كافة أعمال الإحلال والتجديد قبل بدء العام الدراسي الجديد.

اهتمام الدولة المصرية إدارة الجامعة استخدام استهلاك المياه الإدمان والمخدرات الافكار المتطرفة البنية التحتية التنمية الشاملة الجامعات والمعاهد

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