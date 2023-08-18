الجمعة 18 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الأمن يداهم شركة إنتاج فنى دون ترخيص فى الجيزة

جريدة الدستور

نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط شركة إنتاج فنى دون ترخيص بالجيزة.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص) بإنشاء وإدارة شركة إنتاج فنى بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة "بدون ترخيص" واستخدام أجهزة حاسب آلى تعمل كوحدات مونتاج محمل عليها برامج وتطبيقات مقلدة ومنسوخة ومنسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية دون الحصول على تصريح من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون، وكذا مصنفات سمعية وبصرية داخل الشركة دون ترخيص.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف مقر الشركة المُشار إليها، وأمكن ضبط (مالك الشركة – مقيم بمحافظة الجيزة)، وبالتفتيش فى حضورهأمكن  ضبط (وحدة مونتاج كاملة – "هارد ديسك" محمل عليه برامج وتطبيقات وبرامج مونتاج مقلدة ومنسوخة).

وبمواجهة المتهم أقر بارتكابه تلك المخالفات بقصد تحقيق الربح المادى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة وزارة الداخلية أصحاب الحقوق المادية والأدبية الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية الشرطة المتخصصة الشركات العالمية تحريات الإدارة العامة حقوق الملكية الفكرية

الأكثر قراءة

بالأسماء.. ارتفاع مصابي انقلاب أتوبيس بطريق "الإسكندرية- مطروح" لـ51 شخصًا

شروط تعجيزية.. كواليس مفاوضات أمير مرتضى منصور وميدو لإقناع أحمد فتوح بالتجديد للزمالك

"الحوار الوطنى" يقدم مقترحًا بفتح تراخيص البناء فى القرى والمدن

محافظ مطروح يتابع الحالة الصحية لمصابى حادث الأتوبيس السياحى

ظهور القرش "بهلول" على شواطئ سفاجا (صورة)

أبوبكر بادة: البطولة العربية للجودو أُقيمت فى أجواء رائعة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. مصر وثمن الحياد واستقلال القرار

د. محمد عفيفي

فلنحتفل بوفاء النيل

وائل لطفي

القلعة والبحر والسيدة نفيسة

ماجد حبته

قمة الـ«بريكس» المقبلة

خالد عكاشة

اشتباكات طرابلس.. السلاح يكشف الحقيقة دائمًا!

وائل لطفي

خطر العنصرية

مؤمن المحمدي

تأثير الفراشة أو الشماعة

محمد العسيري

السودان.. الوضع خارج السيطرة

صور

تفوق مصري.. الاستعداد لختام البطولة العربية لـ"الجودو" في العلمين

حكيم يشعل الأجواء فى حفله بمهرجان العلمين

الأدوار النهائية لـ بطولة الجودو بالعلمين

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون "الأقصى" وسط حراسة شرطة الاحتلال

الاحتلال الإسرائيلى يغلق الحرم الإبراهيمى الشريف فى مدينة الخليل

عشرات الإصابات خلال اقتحام مئات المستوطنين المنطقة الشرقية فى نابلس