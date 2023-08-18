ظهور القرش "بهلول" على شواطئ سفاجا (صورة)

رصد عاملون في النشاط البحري بمدينة سفاجا في البحر الأحمر، تحديدا بمنطقة "شعاب أم حلحلة"، اليوم، ظهور القرش الحوتي أو كما يطلق عليه "بهلول"، وهو دون أسنان، وظهر لمرات عديدة في مناطق بمياه البحر الأحمر.

ويعتبر القرش الحوتي "بهلول" من أشهر الكائنات البحرية العملاقة، وتم تصنيفه بين الكائنات المهددة بالانقراض، ويمثل ظهوره ظاهرة بيئية فريدة، كما أنه لا يمثل أي خطورة على ممارسي الأنشطة البحرية، حيث لا يمتلك أسنانا ويتغذى على الهائمات البحرية، ولا يصنف من الكائنات البحرية المهاجمة.