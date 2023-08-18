الجمعة 18 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ظهور القرش "بهلول" على شواطئ سفاجا (صورة)

القرش الحوتي
القرش الحوتي

رصد عاملون في النشاط البحري بمدينة سفاجا في البحر الأحمر، تحديدا بمنطقة "شعاب أم حلحلة"، اليوم، ظهور القرش الحوتي أو كما يطلق عليه "بهلول"، وهو دون أسنان، وظهر لمرات عديدة في مناطق بمياه البحر الأحمر.

ويعتبر القرش الحوتي "بهلول" من أشهر الكائنات البحرية العملاقة، وتم تصنيفه بين الكائنات المهددة بالانقراض، ويمثل ظهوره ظاهرة بيئية فريدة، كما أنه لا يمثل أي خطورة على ممارسي الأنشطة البحرية، حيث لا يمتلك أسنانا ويتغذى على الهائمات البحرية، ولا يصنف من الكائنات البحرية المهاجمة.

الأنشطة البحرية البحر الاحمر البيئة البحرية الكائنات البحرية القرش الحوتي الفنادق السياحية محافظة البحر الأحمر

مواد متعلقة

السياحة تعود للانتعاش في البحر الأحمر.. والإشغالات 100%

الأكثر قراءة

بالأسماء.. ارتفاع مصابي انقلاب أتوبيس بطريق "الإسكندرية- مطروح" لـ51 شخصًا

شروط تعجيزية.. كواليس مفاوضات أمير مرتضى منصور وميدو لإقناع أحمد فتوح بالتجديد للزمالك

محافظ مطروح يتابع الحالة الصحية لمصابى حادث الأتوبيس السياحى

"الحوار الوطنى" يقدم مقترحًا بفتح تراخيص البناء فى القرى والمدن

ظهور القرش "بهلول" على شواطئ سفاجا (صورة)

أبوبكر بادة: البطولة العربية للجودو أُقيمت فى أجواء رائعة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. مصر وثمن الحياد واستقلال القرار

د. محمد عفيفي

فلنحتفل بوفاء النيل

وائل لطفي

القلعة والبحر والسيدة نفيسة

ماجد حبته

قمة الـ«بريكس» المقبلة

خالد عكاشة

اشتباكات طرابلس.. السلاح يكشف الحقيقة دائمًا!

وائل لطفي

خطر العنصرية

مؤمن المحمدي

تأثير الفراشة أو الشماعة

محمد العسيري

السودان.. الوضع خارج السيطرة

صور

تفوق مصري.. الاستعداد لختام البطولة العربية لـ"الجودو" في العلمين

حكيم يشعل الأجواء فى حفله بمهرجان العلمين

الأدوار النهائية لـ بطولة الجودو بالعلمين

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون "الأقصى" وسط حراسة شرطة الاحتلال

الاحتلال الإسرائيلى يغلق الحرم الإبراهيمى الشريف فى مدينة الخليل

عشرات الإصابات خلال اقتحام مئات المستوطنين المنطقة الشرقية فى نابلس