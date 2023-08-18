مرزوق علي: نجاح بطولة الجودو جعل الاتحاد العربي يطلب إقامتها في العلمين كل عام

قال مرزوق علي رئيس الاتحاد المصري للجودو، إنّ نجاح البطولة العربية التي أُختتمت منافستها اليوم بالعلمين جعل الاتحاد العربي يطلب إقامتها في العلمين كل عام.

وأضاف رئيس اتحاد الجودو: “بعد انبهار اتحاد العربي للجودو بتنتظيم البطولة في مدينة العلمين، طلب إقامة البطولة كل عام وسط الأجواء الساحرة”، مشيرا إلى أنّ هناك قرارًا سيعلن بذلك خلال الأيام المقبلة.

وتابع: “بفضل دعم ومساندة الدولة وأيضا الشركة المتحدة تحولت البطولة العربية للجودو إلى ما يشبه بطولة العالم”.

وأشار إلى أن البطولة شهدت مشاركة عدد كبير من اللاعبين واللاعبات من كل الدول العربية، والمنافسات كانت قوية من أجل حصد المراكز الأولى، موضحا أن الأمور التنظيمية سارت بشكل رائع والجميع شعر بالسعادة بالتواجد على أرض مصر كما أن الأجواء داخل مدينة العلمين مميزة للغاية بعدما أصبحت واحدة من أفضل عواصم السياحة العالمية، مؤكدًا أن الأخوة العرب فخورون بمدى التطور وحجم الإنجازات والإنشاءات التي شهدتها الدولة المصرية مؤخرا.

وأتم أن التعاون بين الاتحاد المصري ووزارة الرياضة والشركة المتحدة يتم على أكمل وجه لتخرج البطولة بالشكل الذي يليق بسمعة الرياضة المصرية.

وشارك في البطولة العربية للجودو 600 لاعب ولاعبة، يمثلون 18 دولة عربية، وسط منافسات قوية بين جميع المشاركين من أجل حصد المراكز الأولى.

وشهدت البطولة منافسات قوية للغابية بين جميع اللاعبين، وحقق لاعبي مصر، نتائج أكثر من رائعة خلال البطولة .

وانتهت منافسات البطولة العربية للجودو، بتتويج فريق القادسية الكويتي بالمباراة النهائية، على حساب فريق إمام المتقين العراقي، وسلّم رئيس الاتحاد المصري للجودو مرزوق علي، الجوائز على الفائزين .