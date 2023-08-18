محافظ الجيزة يكلّف بسرعة الانتهاء من طرح مشروعات الخطة الاستثمارية

عقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، لقاءً موسعًا مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن؛ لمتابعة ملفات العمل الجارية ونسب الإنجاز في المشروعات المُدرجة.

وكلَّف محافظ الجيزة الجهاز التنفيذي بالانتهاء من طرح كل المشروعات المُدرجة في الخطة الاستثمارية للعام المالي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ نهاية الشهر الجاري لسرعه تنفيذها وتحقيق الاستفادة منها للمواطنين، مؤكدًا أن المحافظة تمكنت خلال الثلاثة سنوات الماضية في الانتهاء من تنفيذ الخطة الاستثمارية بنسبة ١٠٠%، مشددًا على ضرورة الحفاظ على ذلك بالخطة الجديدة واستكمال منظومة العمل لخدمة المواطنين.

ووجَّه محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز، بضرورة تلافي كل المشكلات أو المعوقات التي ظهرت أثناء تنفيذ الخطة الماضية وعدم التعامل مع الشركات غير الملتزمة بالمواصفات والمواعيد المحددة للتنفيذ، مشددًا على التنسيق مع شركات المرافق (مياه الشرب والصرف الصحي والغاز والكهرباء والاتصالات) قبل رصف وتطوير الشوارع المدرجة لتحويل أي مرافق أو كابلات متعارضة أو إجراء الصيانات اللازمة.

كما أكد محافظ الجيزة، أنه غير مقبول أي تقصير في ملف النظافة والاهتمام بالحالة العامة بالشوارع الداخلية ورفع المخلفات والاهتمام بتطبيق منظومة الجمع السكني لكي تغطي كل قطاعات المحافظة والقرى والوحدات المحلية.

كما أعلن المحافظ خلال الاجتماع عن طرح مشروع لرصف وتطوير الطريق بدءا من شارع الملك فيصل بمنطقة المريوطية وحتى كوبري الصحابة بطول ٢.٥ كم في إطار خطة التطوير التي يشهدها القطاع بالكامل.

وكلَّف المحافظ بمتابعة العمل داخل المراكز التكنولوجية والتأكد من الالتزام بالمدة القانونية لإنهاء المعاملات الخاصه بالمواطنين، مشيرًا إلى أن المحافظة تخطو خطوات متقدمة في ملف الاعتماد على التكنولوجيا لتقديم الخدمة للمواطنين في ضوء خطه الدولة في ذلك الصدد، لافتًا إلى أنه تم إنشاء وتطوير ٢٠ مركزًا تكنولوجيًا على مستوى الأحياء والمراكز والمدن والمنطقة الصناعية حتى الآن لتسهيل عملية حصول المواطن على الخدمة دون أي معوقات.

وشهد الاجتماع، تكليفات اللواء أحمد راشد، للأحياء والمراكز ومدير الشؤون القانونية بأهمية ميكنة الإدارات القانونية في الوحدات المحلية.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي حضره إبراهيم الشهابي، وهند عبدالحليم، نوّاب المحافظ، واللواء شاكر يونس، السكرتير العام ومحمد نور، السكرتير المساعد.

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