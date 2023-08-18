الجمعة 18 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

نائب محافظ بورسعيد: الكارت الموحد يصلح لصرف التموين والخبز والرواتب والمعاشات والتأمين الصحى

المهندس عمرو عثمان
المهندس عمرو عثمان

شهد المهندس عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد، وعبد الفتاح حافظ، مدير عام مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد، حفل ختام فعاليات البرامج التدريبية والأنشطة لجمعية صوت شباب مصر. 

وفي كلمته وجه "عثمان" التحية للدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الداعم الأول للشباب، والذي يدعم الكيانات الشبابية.

وأكد على أهمية الدور الذي تلعبه الكيانات الشبابية التابعة لوزارة الشباب والرياضة وما تقدمه للشباب خلال الفترة الحالية والمقبلة. كما وجه الشكر للواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والذي يعمل على تمكين الشباب في كل المجالات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتمكين الشباب في الجمهورية الجديدة وتماشيًا مع رؤية مصر ٢٠٣٠.

وتطرق "عثمان" إلى التحول الرقمي الذي تشهده محافظة بورسعيد، فهي أولى المحافظات التي طبقت نظام التأمين الصحي الشامل، والذي يخدم أهالي المحافظة. كما أنها أولى المحافظات التي قدمت للمواطن خدمة الكارت الموحد، فمن خلال الكارت الموحد يستطيع المستفيد وضع كل الخدمات الحكومية المقدمة من الدولة في كارت واحد.

وأضاف "عثمان" أن الكارت الموحد بديل عن مجموعة من البطاقات التي يستخدمها المواطنون، حيث يصلح لصرف مقررات التموين والخبز لمن يرغب في ذلك، إضافة إلى خدمات أخرى مثل صرف الرواتب والأجور والمعاشات والتأمين الصحي، أو استخدامه في المواصلات العامة.

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الخدمات الحكومية الدول المصر القيادة السياسية المواطني المواصلات العامة

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