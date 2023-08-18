جهود تحويل السيارات للغاز الطبيعى والتأثيرات المرتقبة على البيئة والاقتصاد

تعد مصر واحدة من الدول التي تسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة والحد من التلوث البيئي، وتوفير مصادر بديلة للوقود التقليدي، ومن هذا المنطلق، قامت الحكومة المصرية بتعزيز استخدام الغاز الطبيعي كوقود بديل للسيارات بهدف الحد من انبعاثات العوادم وتحسين جودة الهواء.

تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي

"الدستور" تسلط الضوء على جهود تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي والتأثيرات المرتقبة على البيئة واقتصاد البلاد

التحول إلى استخدام الغاز الطبيعي:



المزايا البيئية: يعتبر الغاز الطبيعي وقودًا نظيفًا بالمقارنة مع البنزين والسولار، حيث تكون انبعاثات العوادم أقل بنسبة كبيرة، مما يسهم في تحسين جودة الهواء وتقليل التلوث البيئي.

الاعتماد على مصدر داخلي: تمتلك مصر احتياطيات كبيرة من الغاز الطبيعي، مما يساعد على تقليل الاعتماد على واردات الوقود وتحسين استدامة الطاقة.

توفير التكاليف: يمكن أن يكون استخدام الغاز الطبيعي أكثر اقتصادية في بعض الحالات بالمقارنة مع الوقود التقليدي.

تحسين الأداء: يمكن للمحركات العمل بالغاز الطبيعي أن توفر أداءً أفضل وقوة أعلى بالمقارنة مع البنزين.

التطورات والجهود:



بنية التموين: قامت الحكومة المصرية بتطوير بنية تموين السيارات بالغاز الطبيعي، من خلال مبادرة الانتشار السريع التى تقوم بها شركتى غازتك وكارجاس من خلال إنشاء محطات تموين مخصصة وزيادة العدد تدريجياً بكل مدن ومحافظات الجمهورية.

التشجيع الحكومي: قدمت الحكومة حوافز مالية وضريبية لأصحاب السيارات لتحويلها للعمل بالغاز الطبيعي، مما دفع بعض المالكين لاتخاذ هذه الخطوة، حيث تخطى عدد السيارات التى تم تحويلها للعمل بالغاز الطبيعي حتى الأن إلى أكثر من نصف مليون سيارة، كم تم إنشاء ما يقرب من 1000 محطة لتموين السيارات بالغاز.

التوعية والتثقيف: تم العمل على توعية الجمهور وأصحاب السيارات بمزايا وفوائد استخدام الغاز الطبيعي من خلال حملات توعية وورش عمل.



التأثيرات المتوقعة:



تحسين البيئة: من المتوقع أن يؤدي استخدام الغاز الطبيعي إلى تحسين جودة الهواء وتقليل تلوث العوادم.

حقيق الاستدامة: سيسهم استخدام الغاز الطبيعي في تعزيز استدامة القطاع النقلي وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي.

توفير العملة الصعبة: من خلال تقليل واردات الوقود، قد توفر مصر كميات كبيرة من العملة الصعبة.



وتعد مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، الذى أطلقها الرئيس السيسي منذ سنوات خطوة هامة، حيث تمتلك الحكومة رؤية طموحة لتحويل جزء كبير من أسطول السيارات للعمل بالغاز الطبيعي.



كما أنه تم إقرار سياسات داعمة تشجع على تحويل السيارات، وتم بناء شبكة متنامية من محطات تزويد الغاز الطبيعي لتلبية الاحتياجات المتزايدة.