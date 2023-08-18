أخبار الظهيرة| تفاعل رواد السوشيال مع متحور EG.5 عبر المواقع وحفل أنغام بمهرجان العلمين على شاشة "الحياة"

شهدت الساعات القليلة الماضية العديد من الأحداث السياسية والاجتماعية والرياضية والفنية وغيرها، يرصد "الدستور" أبرزها في نشرة "أخبار الظهيرة".

كيف تعامل رواد السوشيال مع متحور EG.5 عبر المواقع؟

انتشرت حالة من الفزع والسخرية بعد أنباء ظهور متحور EG.5 من قبل رواد السوشيال ميديا عبر مواقع التواصل الاجتماعي على "فيسبوك" و"إكس".

لمعرفة باقي التفاصيل اضغط هنا.

بث حفل أنغام بمهرجان العلمين على شاشة "الحياة".. الليلة

أعلنت شبكة تليفزيون "الحياة"، عرض حفل الفنانة أنغام ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، وذلك مساء اليوم الجمعة، في تمام العاشرة مساءً.

لمعرفة باقي التفاصيل اضغط هنا

النصر يواجه التعاون والوحدة يستضيف الشباب.. مباريات الدورى السعودى اليوم

يستضيف فريق النصر نظيره التعاون، في التاسعة من مساء اليوم، في المباراة التي ستجمعهما على ملعب مرسول بارك، في إطار الجولة الثانية من مسابقة دوري روشن السعودي.

لمعرفة باقي التفاصيل اضغط هنا

مراسلة "القاهرة الإخبارية": "حكيم" وزع هدايا بحفله فى مهرجان العلمين

كشفت فرح الخولي، مراسلة "القاهرة الإخبارية"، كواليس من حفل الفنان حكيم الذي أقيمت أمس الخميس وسط حضور جماهيري كبير، ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، الحدث الترفيهي الأكبر في الشرق الأوسط.

لمعرفة باقي التفاصيل اضغط هنا

غدا.. نظر دعوى الإفراج عن "شيري هانم وزمردة" لقضائهما أكثر من نصف المدة

تستكمل محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمجلس الدولة، نظر دعوى الإفراج عن زمردة وشيري هانم.

لمعرفة باقي التفاصيل اضغط هنا

إصابة 47 في انقلاب أتوبيس على طريق إسكندرية مطروح

أصيب 47 في حادث انقلاب أتوبيس على طريق إسكندريه مطروح الساحلي اليوم، وتم على الفور الدفع بسيارات الإسعاف ونقلهم إلى مستشفى رأس الحكمة ومطروح العام.

لمعرفة باقي التفاصيل اضغط هنا