الجمعة 18 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مراسلة "القاهرة الإخبارية": "حكيم" وزع هدايا بحفله فى مهرجان العلمين

حكيم
حكيم

كشفت فرح الخولي، مراسلة "القاهرة الإخبارية"، كواليس من حفل الفنان حكيم الذي أقيمت أمس الخميس وسط حضور جماهيري كبير، ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، الحدث الترفيهي الأكبر في الشرق الأوسط.

وقالت الخولي خلال تغطيتها الحية من مدينة العلمين الجديدة، إن حفل الفنان حكيم ليلة أمس، كان مكتمل العدد وتضمن أجواء احتفالية كبرى، مؤكدة تفاعل الجمهور بشكل خاص مع الفنان حكيم إذ وعدهم أن الأكثر تفاعلًا سيحصل على هدايا تذكارية منه.

وأضافت: "كان من يتفاعل بشكل أكبر من الجمهور مع أغاني الفنان حكيم، يحصل على تيشرت ويكتب عليه إسمه وموعد الحفل"، مؤكدة أن تلك اللفتة أضفت بهجة وتفاعل كبير بين الجمهور والنجم حكيم.

القاهرة الإخبارية حكيم العلمين الجديدة مهرجان العلمين الجديدة هدايا

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