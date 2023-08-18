الجمعة 18 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

كيف تعامل رواد السوشيال مع متحور EG.5 عبر المواقع؟

متحور EG.5
متحور EG.5

انتشرت حالة من الفزع والسخرية بعد أنباء ظهور متحور EG.5 من قبل رواد السوشيال ميديا عبر مواقع التواصل الاجتماعي على "فيسبوك" و"إكس".

تصدر ظهور فيروس متحور EG.5 مؤشرات البحث على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا وعبر موقع "جوجل" من قبل الكثير من المواطنين لمعرفة كل ما يخص أعراض وأسباب الإصابة بفيروس متحور EG.5 للوقاية منه، ولكن هناك من اتخذ الموضوع على محمل الجد والبعض اتخذ الأمور بسخرية، حيث أطلق عليه البعض "المتحور خمسة جنيه"، وإليك أبرز منشورات رواد السوشيال ميديا عن متحور كورونا الجديد، أو متحور EG.5.

كيف تعامل رواد السوشيال مع متحور EG.5 عبر المواقع؟

قام رواد السوشيال ميديا بالسخرية من ظهور فيروس متحور EG.5، متسائلين عن أعراض فيروس متحور EG.5 أو كما يطلقون عليه "المتحور خمسة جنيه"، وإليكم أبرز المنشورات المتداولة على محركات الإنترنت خلال الساعات الماضية:

وعلق أحد رواد السوشيال ميديا عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": إيه المتحور 5 جنيه ده.

ومن ضمن المنشورات علق أحدهم:" لا متحور 5 جنيه إيه أنا عايز أتجوز".

وعلق أحد رواد السوشيال ميديا عبر "إكس": أعراضه إيه بقه فيروس 5 جنيه ده؟.

وقال الدكتور وجدى أمين، مدير عام إدارة الأمراض الصدرية بوزارة الصحة والسكان، إن متحور "إيريس" أو "EG .5" منتشر فى دول أوروبا وأمريكا، ويتميز بسرعة انتشاره مما جعله تحت اهتمام منظمة الصحة العالمية لدراسة خصائصه وانتشاره، وحتى الآن ما زال تحت الدراسة، مؤكداً: "إنه حتى الآن لم يتم رصد أى حالات خطيرة".

ومن ضمن أعراض "EG .5": "السعال- الرشح- ألم في الجسم والعضلات- صداع- سيلان أنف- التهاب في الحلق- ضيق في التنفس".

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