الجمعة 18 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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إصابة 47 فى انقلاب أتوبيس على طريق إسكندرية مطروح

انقلاب أتوبيس على
انقلاب أتوبيس على طريق إسكندرية مطروح

أصيب 47 في حادث انقلاب أتوبيس على طريق إسكندرية مطروح الساحلي اليوم، وتم على الفور الدفع بسيارات الإسعاف ونقلهم إلى مستشفى رأس الحكمة ومطروح العام.

وقال مصدر طبي بصحة مطروح في تصريحات لـ"الدستور، إنه عقب تلقي إخطار يفيد بانقلاب أتوبيس في طريق الإسكندرية مطروح ووجود مصابين تم الدفع بـ15 سيارة إسعاف ونقلهم لمستشفيات رأس الحكمة ومطروح العام.

وأوضح أنه تم حتى الآن نقل 17 مصابا لمستشفى رأس الحكمة و30 لمستشفى مطروح العام لإجراء الفحوصات الطبية للمصابين وتلقيهم الرعاية الطبية اللازمة.

إسكندرية مطروح الساحلي مستشفى رأس الحكمة مستشفى مطروح العام انقلاب أتوبيس إصابة 41 شخص

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