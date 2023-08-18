إصابة 47 فى انقلاب أتوبيس على طريق إسكندرية مطروح

أصيب 47 في حادث انقلاب أتوبيس على طريق إسكندرية مطروح الساحلي اليوم، وتم على الفور الدفع بسيارات الإسعاف ونقلهم إلى مستشفى رأس الحكمة ومطروح العام.

وقال مصدر طبي بصحة مطروح في تصريحات لـ"الدستور، إنه عقب تلقي إخطار يفيد بانقلاب أتوبيس في طريق الإسكندرية مطروح ووجود مصابين تم الدفع بـ15 سيارة إسعاف ونقلهم لمستشفيات رأس الحكمة ومطروح العام.

وأوضح أنه تم حتى الآن نقل 17 مصابا لمستشفى رأس الحكمة و30 لمستشفى مطروح العام لإجراء الفحوصات الطبية للمصابين وتلقيهم الرعاية الطبية اللازمة.