بخريطة تحويلات مرورية.. غلق طريق الواحات بدءًا من اليوم

عينت الإدارة العامة لمرور الجيزة، الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك تزامناً مع استكمال تنفيذ أعمال مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق الواحات.

ويتم ذلك تحديداً من الجهة المقابلة لمحطة الوقود "توتال" وحتى الجهة المقابلة لمحطة مياه شرب 6 أكتوبر بالاتجاه القادم من طريق الواحات اتجاه مناطق 6 أكتوبر، الأمر الذى يستلزم الغلق الكلي لطريق الواحات أمام حركة المرور فى الاتجاه والموقع المشار إليهما.

ويكون تنفيذ تلك الأعمال على مدار الـ24 ساعة ابتداء من الساعة 12 صباح يوم الجمعة الموافق 18 /8 /2023، حتى صباح يوم الجمعة الموافق 16 /2 /2024، وإجراء تحويل حركة المرور بطريق الواحات فى الاتجاه القادم من طريق الفيوم إلى الطريق المستحدث (طريق داعم – طريق رئيسى) وكذا استحداث (2 رامب) للدخول إلى مسار التحويلة، وذلك على النحو التالي:

حركة المركبات بطريق الواحات بالاتجاه القادم من طريق الفيوم وترغب بالسير اتجاه مناطق الحى المتميز، تسلك "الرامب" الأول (المستحدث) المؤدى إلى طريق الخدمة وصولاً إلى مدخل الحى المتميز.

حركة المركبات بطريق الواحات بالاتجاه القادم من طريق الفيوم وترغب بالسير اتجاه مناطق 6 أكتوبر تسلك الرامب الثاني (المستحدث) المؤدى إلى الطريق الرئيسي البديل، واستكمال السير بمسار التحويلة للعودة مرة أخرى لطريق الواحات الرئيسي عقب تجاوز منطقة الأعمال وصولاً لمناطق 6 أكتوبر.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة، والتنسيق مع الشركات المنفذة، لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.