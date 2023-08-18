أسعار إضافات الأعلاف اليوم الجمعة 18 أغسطس في بورصة الدواجن

إضافات الأعلاف من مدخلات الإنتاج الهامة، ويبحث الكثير علي مدار اليوم عن أسعار خامات الأعلاف وقد شهدت الأسعار حالة من الأستقرار علي مدار الأيام الماضية.

ونستعرض في السطور التالية أسعارإضافات الأعلاف في بورصة السلع والتي جاءت كالتالي:

أسعار إضافات الأعلاف اليوم الجمعة

بلغت أسعار إضافات أعلاف الدواجن اليوم في بورصة السلع للمنتج مونو كالسيوم 42000 جنيها للطن.

بلغت أسعار إضافات أعلاف الدواجن اليوم في بورصة السلع للمنتج داي كالسيوم 39000 جنيه للطن.

بلغت أسعار إضافات أعلاف الدواجن اليوم في بورصة السلع للمنتج كولين كلورايد 51000 جنيه للطن.

بلغت أسعار إضافات أعلاف الدواجن اليوم في بورصة السلع للمنتج لايسين 80000 جنيه للطن.

بلغت أسعار إضافات أعلاف الدواجن اليوم في بورصة السلع للمنتج ميثيونين 118000 جنيه للطن.

بلغت أسعار إضافات أعلاف الدواجن اليوم في بورصة السلع للمنتج ثريونين 75000 جنيه للطن.

بلغت أسعار إضافات أعلاف الدواجن اليوم في بورصة السلع للمنتج بيكربونات الصوديوم 28000 جنيه للطن.

أسعار مسحوق السمك اليوم في البورصة

بلغت أسعار إضافات أعلاف الدواجن اليوم في بورصة السلع للمنتج مسحوق سمك إماراتي 60% 60000 جنيه للطن.

بلغت أسعار إضافات أعلاف الدواجن اليوم في بورصة السلع للمنتج مسحوق اللحم 55% 29000 جنيه للطن.

بلغت أسعار إضافات أعلاف الدواجن اليوم في بورصة السلع للمنتج مسحوق العظم (13% فسفور - 26% كالسيوم) 14000 جنيه للطن.

بلغت أسعار إضافات أعلاف الدواجن اليوم في بورصة السلع للمنتج مسحوق لحم وعظم (30% بروتين - 8% فسفور - 12% كالسيوم) 12000 جنيه للطن.

بلغت أسعار إضافات أعلاف الدواجن اليوم في بورصة السلع للمنتجمسحوق لحم أصفر (بدون ريش 55% - 60%) 32000 جنيه للطن.

بلغت أسعار إضافات أعلاف الدواجن اليوم في بورصة السلع للمنتج مسحوق لحم وعظم (25% - 30%) 26500 جنيه للطن.

بلغت أسعار إضافات أعلاف الدواجن اليوم في بورصة السلع للمنتج مسحوق سمك محلي 50% 27000 جنيه للطن.