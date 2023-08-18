الجمعة 18 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"إيتيدا" تفتح باب التسجيل ببرنامج "UP4JOBS" لتطوير مهارات اللغة الألمانية

إيتيدا
إيتيدا

أعلنت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" عن فتح باب التسجيل في برنامج "Up4Jobs" لتطوير مهارات اللغة الألمانية، بالتعاون مع معهدي DFA وKomet.

يأتي البرنامج في إطار المبادرة المشتركة بين الهيئة والمؤسسة الألمانية للتعاون الدولي GIZ بهدف تطوير مهارات اللغة الألمانية للشباب الباحثين عن عمل لمساعدتهم في العثور على وظائف بالشركات العاملة في مصر، التي تستهدف السوق الألماني في خدمات تكنولوجيا المعلومات والخدمات القائمة على تكنولوجيا المعلومات.

ويستهدف البرنامج الشباب حتى سن 30 عامًا والطلاب بالسنة النهائية بالجامعة، من كليات الهندسة وعلوم الحاسب والمعلوماتية والإعلام والألسن والآداب والتجارة.

وسيجري العمل على تطوير برنامج تدريبي للخريجين وطلاب الجامعات لخلق نحو 1200 فرصة عمل جديدة للشباب من خلال ربط وتشبيك خريجي البرنامج بالشركات من شركاء القطاع الخاص في قطاع تكنولوجيا المعلومات لتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم من المهارات. 

ويتضمن البرنامج تدريب على اللغة الألمانية ومبادئ ثقافة العمل في ألمانيا والمهارات الناعمة.

في سياق متصل، نظمت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات إيتيدا من خلال مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات  ندوة مجانية عبر الإنترنت حول كيفية قياس مستوى نضج الفريق في إطار منهجية أجايل.

وتقدم الندوة المقاييس والمؤشرات التي تساعد في تحديد مستوى نضج الفريق داخل المنظمة. وتتناول عدة تقنيات لتعزيز مستوى نضج الفريق، وذلك لإدارة أي مشروع خلال جميع مراحل التطوير والتنفيذ، بما في ذلك التعامل مع أصحاب المصلحة وتحديد النطاق وخطة التسليم وإرضاء العملاء وتحقيق القيم التجارية للمشروع.

 

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