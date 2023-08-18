ضمن مبادرة حياة كريمة.. "صحة أسيوط" تطلق قوافل طبية مجانية بمركز أبنوب

أعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة أسيوط، اليوم الجمعة، عن تنظيم قافلة طبية مجانية بقرية العطيات التابعة لمركز أبنوب في محافظة أسيوط، لمدة يومين، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وقال الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط، إنه سيتم تنظيم قافلة طبية مجانية بقرية العطيات التابعة إلى مركز أبنوب في محافظة أسيوط، وذلك لمدة يومين، غدا السبت 19 أغسطس، وبعد غد الأحد 20 أغسطس الجاري.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بأسيوط، أن القوافل الطبية العلاجية الشاملة تجوب كافة قرى مراكز المحافظة بشكل دوري ومستمر؛ وذلك للوصول إلى الأهالي والمواطنين بالأماكن والقرى البعيدة لدعم مستوى الخدمة الصحية بتلك القرى، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوفير حياة كريمة للمواطنين خاصة بالقرى والنجوع المحرومة.

وأشار الدكتور محمد زين الدين حافظ، إلى أن القوافل الطبية تقدم العديد من الخدمات الطبية للمواطنين، وتقدم الفحوصات الطبية في العديد من التخصصات الطبية والعلاجية المختلفة، ويتم تحويل الحالات المرضية إلى المستشفيات المركزية والعامة لاستكمال العلاج وإجراء التدخلات العلاجية والجراحية اللازمة في حالة الاحتياج لذلك.

وكان اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، قد أعلن عن دعمه الكامل لكافة القوافل الطبية والعلاجية وتذليل العقبات امامها لتقديم افضل خدمة طبية للمواطنين وضمان وصول الخدمات لقري حياة كريمة.

وأضاف اللواء عصام سعد، أن هذه القوافل تأتي في اطار سلسلة قوافل متتالية تجوب قري حياة كريمة بمختلف المراكز والقرى الأكثر احتياجا لتقديم الخدمات العلاجية بالمجان.

وأشار محافظ أسيوط أن هذا يأتي في اطار التنسيق الدائم بين مديرية الصحة، ورؤساء المراكز والمدن والاحياء لضمان وصول الخدمة لمستحقيها.