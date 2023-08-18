حكيم: مهرجان العلمين العالم كله بقى يشوفه.. وحدث مشرف

صعد منذ قليل النجم الشعبي حكيم على خشبة مسرح العلمين لاحياء حفله الغنائي المقام حاليا ضمن فعاليات مهرجان العلمين “العالم علمين”.

وقال حكيم خلال الحفل: “مهرجان العلمين العالم كله بيتكلم عن حفلات العلمين حاجه مشرفة وأتمنى تتبسطوا معانا النهاردة”.

وبدأ حكيم الحفل بأغنية "السلام عليكم" وسط صيحات وهتافات من الجمهور والذي ملئ مسرح الحفل بالكامل وسط رقصات على انغام الأغنية.

ومن المقرر أن يقدم حكيم خلال هذا الحفل مجموعة مختلفة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة، بالإضافة إلى أغانيه الجديدة التي طرحها مؤخرا وعلى رأسها أغنية سيبه والتي طرحها بداية الشهر الحالي، وأغنيته القديمة "السلام عليكم".

وتنقسم أسعار تذاكر حفل حكيم إلى أربعة فئات حيث تبلغ سعر الفئة الأولى 65000 جنيه بينما الفئة الثانية 20000 جنيه والفئة الثالثة 400 جنيه والفئة الرابعة تقدر قيمتها 350 جنيه.

مهرجان العلمين الجديدة الحدث الترفيهي الأكبر في الشرق الأوسط شهد منذ بداية فعالياته يوم الخميس 13 يوليو الماضي، عددا كبيرا من الفعاليات الترفيهية الفنية والرياضية، وتستمر تلك الفعاليات طوال موسم الصيف؛ ليقدم تجربة صيفية فريدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط.

بدأت الفعاليات الفنية بحفل كامل العدد للنجم تامر حسني، الذي قدم خلاله عددا كبيرا من أغانيه وسط هتافات الجمهور، فضلا عن قيامه بالظهور أمام جمهور طائرا في الهواء تزامنا مع عرض فيلمه الجديد "تاج"، بالإضافة إلى حفلات غنائية للنجوم نانسي عجرم وراغب علامة الأسبوع الماضي، إذ حرص "علامة" على توجيه الشكر إلى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بعد نجاح حفله بالعلمين قائلا: "بشكر الشركة المتحدة على مجهودهم في المهرجان ويسعدني أن أكون وسط جمهوري"، وحفل ضخم للنجم أحمد سعد الذي رفع شعار كامل العدد وتألق بعدد كبير من أغانيه القديمة والحديثة التي تفاعل معها جمهوره.