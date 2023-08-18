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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

موعد دخول المدارس والخريطة الزمنية للعام الدراسى الجديد 2023-2024

طلاب
طلاب

يبحث أولياء الأمور بشكل مستمر على محرك جوجل عن موعد دخول المدارس، والخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2023-2024، وذلك مع اقتراب بداية العام الدراسي الجديد، وتزايد عمليات البحث عن الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2023-2024، وذلك لمعرفة المواعيد الخاصة بالعام الدراسي الجديد وموعد انطلاقه، وكذلك مواعيد الامتحانات في العام الدراسي الجديد، حسب ما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2023-2024

وحسب الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2023-2024، يبدأ العام الدراسي الجديد 30 سبتمبر 2023، وسيكون عدد الأسابيع بداية من موعد بدء الدراسة 2024 في العام الدراسي الجديد 2024 حتى نهاية العام الدراسي نحو 35 أسبوعا.

موعد دخول المدارس 2023

ويبدأ الفصل الدراسي الأول في العام الدراسي الجديد 30 سبتمبر 2023 إلى الخميس 25 يناير 2024، وامتحانات الفصل الدراسي الأول في العام الدراسي الجديد ستكون الأحد 14 يناير 2024، وامتحان الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل بمدارس التعليم الفنى، وامتحان الجدارات الأساسية لصفوف النقل بمدارس التعليم الفنى (جدارات) يوم الثلاثاء 9 يناير 2024، وذلك وفقًا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2023-2024.

موعد بداية الفصل الدراسي الثاني 2024

ووفق الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2023-2024 التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم، فيبدأ الفصل الدراسي الثاني في العام الدراسي الجديد السبت 10 فبراير 2024 إلى الخميس 6 يونيو 2024، امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية تكون السبت 25 مايو 2024، وامتحانات الدبلومات الفنية السبت 1 يونيو 2024، وامتحانات الثانوية العامة السبت 15 يونيو 2024.

موعد بداية العام الدراسي الجديد 2024 في المدارس الحكومية والدولية

موعد بدء الدراسة في الجامعات 2024.. الخريطة الكاملة

حقيقة تأجيل الدراسة بعد إعلان الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2023-2024

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي بأن هناك تأجيلا لبداية العام الدراسي الجديد “غير صحيح” وأن بدء العام الدراسي الجديد 2023 في موعده المعلن في 30 من شهر سبتمبر المقبل، ولا صحة لما نشر عن تأجيل الدراسة.

الخريطة الزمنية المدارس موعد بداية الفصل الدراسي الثاني الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد وزارة التربية والتعليم

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