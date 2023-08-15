موعد بدء الدراسة في الجامعات 2024.. الخريطة الكاملة

موعد بدء الدراسة في الجامعات 2024.. من أكثر الأسئلة التي تشغل اهتمام طلاب الجامعات المصرية خاصة مع إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة والأزهرية.

وجاء موعد بدء الدراسة في الجامعات 2024 ضمن الموضوعات الأكثر بحثًا عبر مؤشرات «جوجل» ومواقع التواصل الاجتماعي المُختلفة، إذ تزايد البحث حول موعد عودة الدراسة، خلال الساعات القليلة الماضية من قبل أولياء الأمور وطلاب الجامعات.

موعد بدء الدراسة في الجامعات 2024

ويستعرض «الدستور» كل ما يخصّ موعد بدء الدراسة في الجامعات 2024، وذلك ضمن سلسلة اجتماعية نقدّمها على مدار الساعة لأبنائنا الطلاب وأولياء الأمور عبر موقعنا الإلكتروني وحسابتنا الشخصية على منصات التواصل الاجتماعي باسم "جريدة الدستور".

وكان المجلس الأعلى للجامعات، قد عقد اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، في التاسع والعشرين من يوليو الماضي بحضور الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس وأعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة مطروح، ووافق المجلس خلاله على الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2023/2024.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد في الجامعات 2024