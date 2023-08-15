الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

موعد بدء الدراسة في الجامعات 2024.. الخريطة الكاملة

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

موعد بدء الدراسة في الجامعات 2024.. من أكثر الأسئلة التي تشغل اهتمام طلاب الجامعات المصرية خاصة مع إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة والأزهرية.

وجاء موعد بدء الدراسة في الجامعات 2024 ضمن الموضوعات الأكثر بحثًا عبر مؤشرات «جوجل» ومواقع التواصل الاجتماعي المُختلفة، إذ تزايد البحث حول موعد عودة الدراسة، خلال الساعات القليلة الماضية من قبل أولياء الأمور وطلاب الجامعات.

موعد بدء الدراسة في الجامعات 2024

ويستعرض «الدستور» كل ما يخصّ موعد بدء الدراسة في الجامعات 2024، وذلك ضمن سلسلة اجتماعية نقدّمها على مدار الساعة لأبنائنا الطلاب وأولياء الأمور عبر موقعنا الإلكتروني وحسابتنا الشخصية على منصات التواصل الاجتماعي باسم "جريدة الدستور".

تنسيق الجامعة البريطانية 2024 ومصاريف الدراسة بالكليات

وكان المجلس الأعلى للجامعات، قد عقد اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، في التاسع والعشرين من يوليو الماضي بحضور الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس وأعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة مطروح، ووافق المجلس خلاله على الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2023/2024.

 

الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد في الجامعات 2024

  • تبدأ الدراسة في الجامعات السبت 30 سبتمبر 2023.
  • تستمر الدراسة بالفصل الدراسى الأول لمدة 14 أسبوعًا.
  • تنتهى الدراسة بالفصل الدراسى الأول في الخميس 4 يناير 2024.
  • تبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول يوم الثلاثاء 9 يناير 2024.
  • تنتهى امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول الخميس 25 يناير 2024.
  • تبدأ إجازة منتصف العام اعتبارًا من السبت 27 يناير 2024.
  • تنتهى إجازة منتصف العام الخميس 8 فبراير 2024.
  • يبدأ الفصل الدراسي الثاني اعتبارًا من السبت 10 فبراير 2024.
  • تستمر الدراسة للفصل الدراسي الثاني لمدة 16 أسبوعًا.
  • تنتهى الدراسة للفصل الدراسي الثاني يوم الخميس 30 مايو 2024.
  • تجُرى امتحانات الفصل الدراسى الثانى خلال شهر يونيو 2024، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.
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