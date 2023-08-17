"عليا الطلاق" تمنع كزابيرو من الغناء بقرار من المهن الموسيقية

أصدر مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، قرارًا بمنع مؤدي المهرجانات أحمد خالد الشهير بـ“كزابيرو” من الغناء بعد طرح أغنية “عليا الطلاق” التي اعتبرها إهانة بحق الرموز العلمية على مستوى العالم.

وجاء نص البيان: "بناءً على ما ورد من نشر فيديو مصور يحمل لفظا خادشا تحت مسمي (عليا الطلاق) وذلك من خلال مؤدي المهرجانات تضمنت صورا للعالم الجليل الدكتور أحمد زويل والتي تعتبر إهانة بالغة وإساءة لرموزنا العلمية التي نتشرف بها علي مستوي العالم بأكمله،

قرر النقيب العام إيقافه ومنعه من العمل لحين مثوله للتحقيق يوم الأحد المقبل الموافق ٢٠٢٣/٨/٢٠ مع تكليف الشئون القانونية بتحرير محضر للمذكور لادائه مصنف دون أخذ موافقة من المصنفات الفنية علي هذه الكلمات بناء علي الإقرار والتعهد الموقع من صاحب الشأن مع التنبيه علي كافة المطربين الشعبيين في حال قيام أي عضو بأداء هذه الأغنية بهذا اللفظ الغير أخلاقي والمسىء سيتم إحالته للتحقيق بمعرفة الشئون القانونية وإصدار قرارات رادعه في هذا الشأن للمحافظة علي قيمنا المجتمعية وإعلاء الذوق العام وعدم النيل من مكتسبات وجهود النقابه في هذا الشأن".

أضاف: “يهيب النقيب العام بضرورة الالتزام الاخلاقي والاطار العام للسلوك كما حدث خلال التسعة شهور الماضية وفي حال مخالفة ذلك ستكون هناك قرارات رادعة لمن يخالف ذلك”.