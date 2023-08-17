بالأسماء.. اختيار 15 مواطنًا ببيلا بكفر الشيخ من المستفيدين بأراضي الوادي الجديد

أعلن جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، عن إجراء القرعة العلنية لاختيار 15 مواطنًا من الدفعة الأولى للمستفيدين من مشروع أراضي الوادي الجديد القابلة للزراعة والمخصصة لأبناء المحافظة، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بعقد القرعة العلنية المعلنة بقاعة ديوان مجلس مدينة بيلا.

جاء ذلك بحضور أيمن غالي، وعبد الجليل صبري، وعلي أمين، وإبراهيم موافي، نواب رئيس مدينة بيلا، وسكرتير ديوان مجلس مدينة بيلا، والمهندس أحمد الشناوي، مدير عام الإسكان بالمحافظة، والمهندس عرابي شكري أبو العطا، وكيل مديرية الري المحافظة، وأسماء الله محمد حسن، مدير وحدة شباب الخريجين بالمحافظة، وحبشي سعد جبر، مدير إدارة التعاون الزراعي بالمحافظة.

وأكد رئيس مدينة بيلا، أن إجراءات القرعة العلنية شهدت شفافية عالية، موضحًا أن القرعة انتهت باختيار 10 مواطنين (أساسي)، وهم : «بدوي أحمد إبراهيم شحاته، رونس السعيد سعد يونس، هدي طلعت السيد محمد، عبد الحميد احمد عبد الحميد، مروة مصطفى محمود محمد، فردوس سامح محمود، سهير محمد عبد البر، دعاء جمال محمد نصر، غالية رمضان محمد الدسوقي، رضا السيد ناجي متولي»، و5 آخرين (احتياطي) وهم: «نظلة عبد الحليم علي شعبان، إيمان أحمد علي رزق المرسي، غادة السيد عبد المقصود، أحمد عبد الرافع يونس، سومة صفوت عبد الفتاح عبد المعطي».

يأتي ذلك تنفيذاً للبروتوكول الموقع بين وزارة التنمية المحلية ومحافظتي كفر الشيخ والوادي الجديد، وتنفيذاً للتوجه العام للدولة للخروج من الوادي الضيق إلى الأماكن الصحراوية وتعميرها، وحلا للمشكلة التي تعاني منها المحافظة لافتقارها لوجود ظهير صحراوي، وتحسين الدخول والظروف المعيشية للمنتفعين في مناطق الاستصلاح، للخروج من الوادي الضيق إلى الصحراء الشاسعة ومضاعفة المساحة، وذلك من خلال إقامة مشروعات تنمية زراعية شاملة في المناطق المستهدفة.