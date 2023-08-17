وكيل تعليم كفر الشيخ يكرم "أيمن الزناتي" الفائز بالبطولة الدولية لتنس الطاولة البارالمبية

كرم محمد عبدالله وكيل وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أيمن الزناتي الفائز بالبطولة الدولية لتنس الطاولة البارالمبية 2023، والتي أقيمت في الرياض بالمملكة العربية السعودية والتي تؤهل لأولمبياد باريس 2024 ، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وذلك بحضور تامر برهان، مدير مدرسة شهيد السلام الثانوية العسكرية بكفر الشيخ.

وأشاد عبدالله، بما تحقق من إنجاز، موجهاً بضرورة الاستفادة القصوى من تلك التجربة الرائدة في صناعة أبطال، واكتشاف مواهب تستلهم العبرة، وتحذو حذو البطل أيمن الزناتي في دروب النجاح والتميز، مقدماً الشكر لأيمن على دوره في تدريب العديد والعديد من المواهب بين أروقة مدرسته.

ووجه وكيل الوزارة، إلى ضرورة البحث والتنقيب عن المواهب والقدرات المتميزة من ذوي الهمم وتبنيها في كافة الألعاب مع الاستعداد التام على تقديم الدعم وتذليل كافة العقبات أمام مشروع أبطال يستطيعون رفع راية مصر خفاقة على كافة الأصعدة.

فيما هنأ اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أيمن الزناتي، معلم علم النفس بمدرسة شهيد السلام الثانوية العسكرية بكفر الشيخ، لحصوله على المركز الأول في بطولة السعودية الدولية لتنس الطاولة المقامة بمدينة الرياض، وهي إحدى البطولات المؤهلة لأوليمبياد باريس 2024، مؤكداً أن هذا إنجاز جديد يضاف إلى إنجازات أصحاب الإرادة في كل المجالات، مؤكداً أنه سيتم تكريمه.

وعلى جانب آخر، كرم وكيل الوزارة، منصور الشاملي الزيات، موجه المجال الصناعي، وذلك لبلوغه السن القانونية، متمنيا له حياة سعيدة هانئة في رحاب أسرته.

فيما كثفت محافظة كفر الشيخ من إجراءاتها الاحترازية من أجل مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد ، تنفيذا لتعليمات رئاسة مجلس الوزراء في هذا الصدد، ويأتي ذلك حفاظا علي صحة وسلامة كافة المواطنين خوفا من إصابتهم بهذا الفيروس.