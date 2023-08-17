غلق كلى لطريق الواحات منتصف الليلة حتى فبراير المقبل

عينت الإدارة العامة لمرور الجيزة الخدمات اللازمة لمواجهة أية كثافات متوقعة وتسيير الحركة، تزامناً مع استكمال تنفيذ أعمال مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق الواحات، من الجهة المقابلة لمحطة الوقود وحتى الجهة المقابلة لمحطة مياه شرب 6 أكتوبر بالاتجاه القادم من طريق الواحات إلى مناطق 6 أكتوبر.

وتتطلب الأعمال غلقا كليا لطريق الواحات أمام حركة المرور في الاتجاه والموقع المشار إليهما وتتواصل الأعمال على مدار الـ24 ساعة ابتداءً من الساعة 12 منتصف الليلة وحتى صباح الجمعة الموافق 16 فبراير 2024.

ويتم إجراء تحويل حركة المرور بطريق الواحات في الاتجاه القادم من طريق الفيوم إلى الطريق المستحدث (طريق داعم – طريق رئيسي) وكذا استحداث (2 رامب) للدخول إلى مسار التحويلة، على النحو التالي:

- حركة المركبات بطريق الواحات بالاتجاه القادم من طريق الفيوم وترغب بالسير اتجاه مناطق الحى المتميز تسلك الرامب الأول (المستحدث) المؤدي إلى طريق الخدمة وصولاً إلى مدخل الحي المتميز.

- حركة المركبات بطريق الواحات بالاتجاه القادم من طريق الفيوم وترغب بالسير اتجاه مناطق 6 أكتوبر تسلك الرامب الثاني (المستحدث) المؤدي إلى الطريق الرئيسي البديل واستكمال السير بمسار التحويلة للعودة مرة أخرى لطريق الواحات الرئيسي عقب تجاوز منطقة الأعمال وصولاً لمناطق 6 أكتوبر.

من جانبها تعين الإدارة العامة لمرور الجيزة الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.