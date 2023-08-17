«اشتغلت أمين مخزن».. محمد ثروت يكشف كواليس اعتزاله الفن

كشف الفنان محمد ثروت، تفاصيل فترة صعبة مر بها وكانت سببًا في تفكيره في الابتعاد عن عالم الفن والبحث عن مجال عمل آخر.

وقال خلال لقاه في برنامج "الجزيرة"، مع العلمين مع الإعلامي محمود السعيد، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه تقدم للالتحاق بمعهد السينما مرتين وفشل فيهما، وكذلك معهد فنون مسرحية ولهذا رأى أنه ليس له نصيب في هذا المجال وقرر تركه، مشيرًا إلى أنه بالفعل عمل في إحدى الشركات كأمين مخزن وسبققها بالعمل في “سايبر”

وأضاف، أن والدته وزوجته ومديرة أعماله كانتا داعمتين له حتى جاءته فرصة العمل بالفن لينطلق في مسيرته الفنية.

مدينة العلمين بها كلوسائل الترفية

وعبر عن سعادته بمدينة العلمين الجديدة، مؤكدًا أنها مدينة تحتوي على والوسائل الترفيهة والحفلات الفنية، مؤكدًا أن مصر بها أماكن جميلة جدًا وغير موجودة بالعالم وكلها على قدر استطاعة المصريين.