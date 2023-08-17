الخميس 17 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

«اشتغلت أمين مخزن».. محمد ثروت يكشف كواليس اعتزاله الفن

محمد ثروت
محمد ثروت

كشف الفنان محمد ثروت، تفاصيل فترة صعبة مر بها وكانت سببًا في تفكيره في الابتعاد عن عالم الفن والبحث عن مجال عمل آخر.

وقال خلال لقاه في برنامج "الجزيرة"، مع العلمين مع الإعلامي محمود السعيد، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه تقدم للالتحاق بمعهد السينما مرتين وفشل فيهما، وكذلك معهد فنون مسرحية ولهذا رأى أنه ليس له نصيب في هذا المجال وقرر تركه، مشيرًا إلى أنه بالفعل عمل في إحدى الشركات كأمين مخزن  وسبققها بالعمل في “سايبر”

وأضاف، أن والدته وزوجته ومديرة أعماله كانتا داعمتين له حتى جاءته فرصة العمل بالفن لينطلق في مسيرته الفنية.

مدينة العلمين بها كلوسائل الترفية

وعبر عن سعادته بمدينة العلمين الجديدة، مؤكدًا أنها مدينة تحتوي على والوسائل الترفيهة والحفلات الفنية، مؤكدًا أن مصر بها أماكن جميلة جدًا وغير موجودة بالعالم وكلها على قدر استطاعة المصريين.

محمد ثروت مجال عمل آخر عالم الفن مدينة العلمين الابتعاد

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