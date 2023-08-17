الخميس 17 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

نحت على الرمال ومعرض أشغال يدوية على شاطئ اسحاق حلمي ضمن"إسكندرية بتبدع"

يوم ترفيهي على شاطئ
يوم ترفيهي على شاطئ اسحاق حلمي

نظمت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، برئاسة الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، بالتعاون مع الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، من خلال الإدارة العامة للشباب وإدارة الطلائع، يوم ترفيهي لمرتادي شاطيء اسحاق حلمي ضمن مبادرة “إسكندرية بتبدع” تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

وتضمن اليوم تنفيذ إدارة الطلائع نحت على رمال الشاطيء، بمشاركة طلائع شعبي الفن التشكيلي بمديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية والنشء والشباب المترددين على الشاطيء، حيث تم تنفيذ نماذج نحت لقلعة قايتباي، دولفين، وعروس البحر.

كما نفذت الإدارة العامة للشباب معرض لمنتجات أندية الفتاة والمرأة تضمنت أعمال كروشيه واكسسوارات، ومنتجات طبيعية، ورسم حناء ورسم على الوجوه مجانا لمرتادي الشاطئ، وشارك في اليوم 675 مواطن من رواد الشاطئ.

وقالت الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، إننا نسعى إلى تقديم أنشطتنا للمواطنين في كل شارع شاطئ، وميدان بالإسكندرية، وذلك في إطار استراتيجية وزارة الشباب والرياضة الرامية إلى توسيع قاعدة المشاركة وزيادة أعداد المستفيدين.  

وأكدت الشريف ، أن هذه الأنشطة تنفذ، تماشيًا مع استراتيجية بناء الإنسان المصري، وتحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة و رؤية مصر 2030، وتنمية القدرات الإبداعية للنشئ والشباب.

وتهدف مبادرة "إسكندرية بتبدع"، لنشر الأنشطة الرياضية والترويجية على الشواطئ و دمج المصطافين مع الأنشطة الرياضية المقامة على الشواطئ واسعادهم، وتتضمن الألعاب الشاطئية: (لعبة الراكت- ألعاب صغيرة -ألعاب بلالين)، وذلك في إطار خطة مبادرات الإدارة العامة للرياضة تحت شعار "إسكندرية بتبدع".

كما تهدف إلى توسيع دائرة المستفيدين من هذه المبادرات في جميع المجالات الثقافية والرياضية والسياسية والاجتماعية والخدمية، وتهدف المبادرة أيضًا إلى خدمة كافة الأعمار من طلائع وشباب وأندية الفتاة والمرأة، وإلى الوصول لكافة المجتمع السكندري وزائريه.

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مديرية الشباب والرياضة الإسكندرية الادارة المركزية للسياحة والمصايف شاطيء اسحاق حلمي إسكندرية بتبدع

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